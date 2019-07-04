Medya Gnl (Турция): С-400 в десяти вопросах

С-400 считается одной из лучших систем противовоздушной обороны в мире. И вокруг нее всегда много шума: например, покупка этих российских систем Турцией так злит США, что они уже готовы пойти на шантаж. Но что же такого особенного в С-400? Как работает система? Почему против нее так ополчились американцы? На эти и другие вопросы отвечает турецкая "Медья гюнлюю".

1. Каковы технические характеристики системы С-400?

С-400 считается одной из лучших ныне используемых в мире систем противовоздушной обороны. Она представляет собой четвертое поколение зенитных ракетных систем, которые Россия разрабатывает еще со времен холодной войны. Недавно началось и производство пятого поколения (С-500). Наряду со всеми видами пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов система способна уничтожать как крылатые, так и баллистические ракеты. Максимальная дальность поражения цели - 400 километров, а высота - 30 километров (цифра 400 в названии модели указывает на наибольшее расстояние в километрах, преодолеваемое ракетами). Кроме того, С-400 могут обстреливать одновременно 80 целей, наводя на каждую по две ракеты. Система способна поражать баллистические ракеты средней дальности, запускаемые с расстояния 3,5 тысячи километров.

2. Как работает система?

Радар обнаружения большой дальности отслеживает воздушные объекты и отправляет поступающую информацию на командный пункт, где осуществляется оценка потенциальных целей. После определения типа цели командный пункт принимает решение о запуске соответствующих ракет. Данные, связанные с пуском ракет, посылаются на пусковую установку, которая находится в самом оптимальном положении относительно цели. Оттуда происходит запуск ракет "земля - воздух". Радар наведения помогает ракете достичь цели.

3. Где используются системы С-400?

Впервые С-400 была принята на вооружение в 2007 году для защиты столицы Москвы. Но в дальнейшем комплексы размещались и в некоторых других критически важных точках в соответствии с российской внешней политикой - прежде всего на российской авиабазе на территории Сирии.

В 2015 году Россия разместила в Сирии С-400 с целью защиты военно-морских и военно-воздушных сил - как своих, так и принадлежащих сирийскому правительству. Позже С-400 и ракеты "Искандер" были дислоцированы в Калининградской области, которая находится на берегу Балтийского моря и не имеет общей сухопутной границы с основной территорией России. США в свое время раскритиковали это решение, назвав его "шагом в сторону дестабилизации Европы".

Кроме того, С-400 стоят на боевом дежурстве в Крыму. В 2015 году было подписано соглашение о поставке шести дивизионов Китаю, в 2016 году - о продаже Индии пяти комплектов на сумму 6 миллиардов долларов. Один дивизион состоит из восьми пусковых установок.

4. Почему Турция хочет купить С-400?

Турция давно желает создать свою систему противовоздушной обороны. И для этого она уже предпринимала различные шаги. Сначала в 2015 году был объявлен тендер на закупку системы противоракетной обороны большой дальности. Тендер выиграла китайская компания, сделавшая предложение на сумму 3,4 миллиарда долларов и в то же время согласившаяся на передачу технологий Турции. Но из-за реакции США результаты тендера были аннулированы. После этого Турция начала переговоры по системам противоракетной обороны с другими странами. Когда США отклонили ее запрос на покупку "Пэтриотов" (Patriot), Анкара обратилась к России и в конце 2017 года подписала соглашение по С-400.

5. Что известно о деталях соглашения между Турцией и Россией?

Согласно заявлению российской компании "Ростех", стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов. На первом этапе Турция закупит один комплект, то есть два дивизиона, на сумму 1,2 миллиарда долларов, в дальнейшем - остальные комплексы. В контракте также предусмотрен опцион на дополнительные поставки.

Система, которую покупает Турция, несовместима с оборонительными средствами НАТО. Кроме того, НАТО применяет в отношении Турции некоторые ограничения в оборонной сфере, например, требует не размещать такого рода ракетные системы вблизи границ Армении и Греции. Со стороны России введения подобных ограничений не ожидается.

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6. Россия разрешает передачу технологий?

Важнейшим условием Турции при выборе системы противоракетной обороны было согласие на передачу технологий. Россия дала передаче технологий зеленый свет, хотя подробности почти неизвестны. В воскресенье, 30 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "контракт подразумевает частичную передачу Турции технологий на производство", и особенно подчеркнул слово "частичную".

7. Почему США против покупки Турцией российских ракет, и что они могут сделать?

Возражения Вашингтона сводятся к тому, что С-400 несовместимы со средствами НАТО и на практике это может сопровождаться некоторыми трудностями. Кроме того, могут быть перехвачены военные секреты альянса. Но на самом деле США пытаются сорвать эту сделку, полагая, что покупка российских ракет станет первым шагом Турции к пересмотру отношений с НАТО и смене орбиты влияния. К тому же существует риск, что эта ситуация повредит американской оборонной промышленности, став примером для других стран. США могут применить санкции против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Первый шаг, судя по всему, будет сделан в рамках проекта Ф-35 (F-35).

8. Почему Россия хочет продать С-400 Турции?

Россия, желающая укрепить свое положение на мировом оружейном рынке, в настоящее время обладает долей 21% и занимает второе место после США, которые осуществляют 36% всех продаж вооружений. В прошлом году Россия продала оружия на сумму 16 миллиардов долларов, а ее портфель заказов насчитывает 54 миллиарда долларов. Поскольку продажа С-400 Турции годами не сходит с повестки дня, Москве обеспечила себе бесценные рекламные возможности. Покупка Анкарой С-400, несмотря на оказываемое на нее давление, станет плюсом в копилку России в рамках борьбы с США за стратегическое превосходство. Кроме того, вбив клин между Турцией и США (НАТО), Москва рассчитывает усилить свое влияние в регионе.

9. Как в России относятся к покупке Турцией российских ракет?

Некоторые круги, представляющие неофициальную точку зрения, полагают, что Турции на самом деле не нужны С-400, но она использует этот вопрос в своих интересах и, пытаясь извлечь выгоду из противоречий между США и Россией, укрепляет свое положение в регионе. Так что покупке ракет не стоит приписывать большое значение.

10. Когда ожидается поставка ракет в Турцию?

В воскресенье, 30 июня, президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил: "В России была проведена очень серьезная работа, связанная с обучением по С-400. Те, кто принял в ней участие, поделятся опытом с другими. Мы движемся вперед. Первая партия поступит, может быть, в течение недели, десяти дней. На таком этапе мы находимся, и все подготовительные мероприятия завершены".