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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Зеленский обещает вести Украину в Европу, приближать армию к стандартам НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo, Riccardo Pareggiani

Считает всех жителей Донбасса и Крыма украинцами

Киев. 3 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина будет идти в Европу и стремиться к европейским стандартам, будет приближать себя и свою армию к НАТО и стандартам альянса.

"Украинцы устали ждать и они не требуют невозможного. Они хотят абсолютно земных вещей: некоррумпированной власти, независимого суда, удобного ведения бизнеса, сильной экономики, хорошей инфраструктуры, безопасности и комфорта. Это именно то, почему украинцы и выбрали путь в Европу. И мы продолжим этот путь, и это выбор я всегда буду защищать", - сказал он на Конференции по вопросам реформ на Украине во вторник в Торонто.

Зеленский указал, что Украина продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями.

"И будем приближать украинскую армию к стандартам НАТО, а Украину - к НАТО", - подчеркнул он.

Президент Украины также заявил, что жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма являются украинцами, на каком бы языке они ни говорили.

"Мы должны возвращать не только наши территории, но и наших людей. Возвращать ментально, они не должны терять связь с Украиной, это наши граждане. И сегодня им страшно, у них есть украинский паспорт, им дают паспорта "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются запутать в вопросе, кто они. Они все украинцы. Государственный язык - украинский, но они все украинцы, на каком бы языке на Донбассе они не говорили", - сказал Зеленский.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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