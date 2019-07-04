Сингапур продолжает приобретать танки Leopard 2 в Германии

Согласно опубликованному отчету Германии в Регистр обычных вооружений ООН за 2018 год, Сингапур в 2018 году получил из Германии очередные 18 танков Leopard 2. Согласно аналогичным немецким отчетам за предыдущие годы, в 2017 году Сингапуру были поставлены также 18 танков Leopard 2, а в 2016 году - семь танков. При этом о новых закупках Сингапуром танков в Германии ранее официально не сообщалось ни с сингапурской, ни с германской стороны, хотя в 2014 году правительство ФРГ выдало лицензию на экспорт в Сингапур неназываемого военного имущества в категории "автобронетанковая техника" на сумму 402,6 млн долл.

Модернизированный танк Leopard 2SG армии Сингапура, 30.06.2019 год (с) www.facebook.com

Таким образом, с учетом того, что ранее германская сторона официально заявила о поставке 161 танка Leopard 2 в Сингапур с 2007 по 2012 годы (а ряд источников дают цифры в 163, 182 или 183 поставленных танка), общее количество машин этого типа, полученных Сингапуром, составило к 2019 году минимум 204 единицы (а максимум 226). Хотя ранее распространялись сведения о якобы возможности заказа Сингапуром в Германии танков новейшей модификации Leopard 2A7 новой постройки, однако, по всей видимости, 43 полученных сингапурцами в 2016-2017 годах танка, как и все предыдущие, являются бывшими в эксплуатации машинами Leopard 2A4, снятыми с вооружения германского Бундесвера.

Судя по всему, фактическое количество танков Leopard 2 в строю сингапурской армии является меньшим, чем 204 (или 226), и часть машин используется на запчасти. В частности, первый заключенный Сингапуром в декабре 2006 года контракт на приобретение 96 танков Leopard 2А4 из наличия Бундесвера, предполагал, что 30 машин из этого числа будут пущены на запчасти. Некоторое количество приобретенных Сингапуром танков Leopard 2А4 продолжает оставаться в Германии, используясь в учебном центре в Берген-Хоне для подготовки сингапурского личного состава, включая проведение совместных с немцами учений ротного и батальонного уровней.

C 2010 года сингапурская государственная компания ST Engineering ведет работы по модернизации танков Leopard 2A4 сингапурской армии в вариант Leopard 2SG, количество модернизированных машин неизвестно.