Дым под водой: экипаж подлодки до последнего боролся за жизнь

Расследование трагедии в Баренцевом море по поручению президента взял на личный контроль глава Минобороны

Причиной трагедии в Баренцевом море не могла стать ошибка экипажа, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Команды, которые совершают погружения на глубоководных аппаратах, комплектуются из профессионалов высочайшего класса. В результате ЧП с подводной лодкой Северного флота 1 июля погибли 14 офицеров ВМФ. Двое из них были Героями России, а семеро - капитанами I ранга, подчеркнул президент Владимир Путин на встрече с министром обороны. Сергей Шойгу по поручению главы государства оперативно вылетел в Североморск, чтобы организовать работу по расследованию трагедии. Комиссию, которой предстоит определить причины пожара на глубоководной станции, возглавил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.

На особом контроле

В связи с трагедией президент Владимир Путин отменил запланированное на вечер 2 июля участие в форуме "Реки России" в Тверской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Кремле глава государства потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

– Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь – капитаны I ранга, двое – Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии, – подчеркнул президент.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших - по его словам, необходимо сделать все, чтобы оказать родственникам подводников помощь и поддержку.

- Прошу вас выехать в Североморск, для того чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии, - обратился Владимир Путин к главе военного ведомства. - Прошу вас по возвращении доложить мне лично.

Анатомия трагедии

ЧП произошло 1 июля, но Минобороны сообщило об этом только день спустя. По данным военного ведомства, трагедия случилась в российских территориальных водах Баренцева моря. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, отметили в министерстве. В настоящее время корабль, по словам Сергея Шойгу, находится на военно-морской базе в Североморске.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Научно-исследовательская подводная лодка (официально субмарины, погружающиеся на сверхбольшие глубины, в ВМФ именуются глубоководными станциями) проводила батиметрические измерения – работы по исследованию морского дна, течений и глубин. Их результаты используются в основном для обеспечения поверхностной и подводной навигации, но имеют и широкое научное применение.

Вечером 2 июля зарубежные СМИ со ссылкой на Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности сообщили, что российские власти якобы сообщили норвежской стороне о взрыве газа на подводной лодке в районе Баренцева моря. Однако в Минобороны РФ это сообщение опровергли. "Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось," - говорится в сообщении ведомства.

Произошедшее в Баренцевом море вызывает у экспертов ряд вопросов. Гидронавты, которые совершают погружения на глубоководных аппаратах, – профессионалы высочайшего класса. Борьба за живучесть является одним из главных направлений их подготовки, рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. По его словам, в то, что они могли совершить ошибку, которая бы привела к трагедии, невозможно поверить.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

– Их с самого начала учат, что под водой рассчитывать можно только на себя. Они готовятся к тому, что при нештатной ситуации на помощь им не придет никто – в таких условиях не работают даже космонавты, – пояснил эксперт. – У каждого члена экипажа с собой постоянно дыхательный аппарат. Подлодка оборудована специальной системой подачи воздуха.

Тем временем в Минобороны заявили, что подводники погибли от отравления продуктами горения. "Известия" направили запрос в военное ведомство с просьбой пояснить, на борту какого глубоководного аппарата произошло ЧП, и обозначить основные версии случившегося.

Тайна на дне

По мнению экспертов, трагедия могла произойти на атомной глубоководной станции АС-12 "Лошарик". Это одна из самых засекреченных военно-морских разработок России. Официально о ее существовании ранее не упоминалось. Из открытых источников известно лишь, что внутренний корпус аппарата состоит из соединенных между собой титановых шарообразных отсеков (отсюда такое название). Кроме того, эксперты высказывали предположение, что "Лошарик" может погружаться на глубину нескольких километров.

АС-12 способна выполнять широкий круг задач - как научно-исследовательских, так и военных. Считается, что на больших глубинах имеющимися сейчас средствами обнаружить этот корабль невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Аппарат принадлежит Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны – структуре, которая подчиняется непосредственно руководству военного ведомства, пояснил "Известиям" главный редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

– По воспоминаниям ветеранов глубоководного флота, особенность атомных глубоководных станций – беспрецедентные меры безопасности, – отметил он. – Их экипажи комплектуются только офицерами, лучшими подводниками, которые готовились в Ленинграде. Офицеры не жили на подлодке, обслуживал ее технический экипаж. Подводники приезжали непосредственно перед выходом в море. За счет такого подхода ни одной аварии с подобными аппаратами в СССР и России не было. Это, судя по всему, первая аварийная ситуация.

Первое глубоководное соединение было сформировано в 1979 году. В прошлом январе 29-я отдельная бригада подлодок, которая базируется в городе Гаджиево (Мурманская область), была "переформатирована" в полноценную дивизию.

Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В состав этого соединения входят малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС), способные работать на глубинах до шести тысяч метров. А также субмарины — носители АГС и большое количество роботизированных подводных комплексов. Дивизия напрямую подчиняется министру обороны и считается самым закрытым соединением в вооруженных силах. В ее состав должна войти АПЛ "Белгород", спущенная на воду 23 апреля.

Одна из задач 29-й дивизии ПЛ — находить и поднимать со дна потерянные во время испытаний экспериментальные образцы техники и обломки ракет после практических морских стрельб. Эти фрагменты представляют большой интерес для потенциальных противников.

Глубоководная дивизия будет решать не только военные, но и гражданские задачи. В числе последних, например, ведение геологоразведки на арктическом шельфе. Известно, что в 2012 году "Лошарик" участвовал в экспедиции "Арктика-2012", где занимался сбором образцов геологических пород на больших глубинах.

Десятый отряд гидронавтов был сформирован еще в 1976-м. Перед новым 2017 годом этот отряд наградили орденом Нахимова с официальной формулировкой "за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения государственных задач".

Алексей Рамм, Богдан Степовой, Алексей Козаченко