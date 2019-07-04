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04.07.2019
Российская газета

Минобороны опровергло взрыв газа на глубоководном аппарате

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

Взрыва газа на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков, не было. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия якобы уведомила норвежское агентство по ядерной опасности о "взрыве газа на подводном аппарате".

"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - заявили в Минобороны.

Там вновь добавили, что самоотверженность команды позволила ликвидировать очаг возгорания. Тем не менее 14 человек погибли из-за отравления продуктами горения.

Как ранее отметил президент Владимир Путин, погибли семь капитанов первого ранга и двое Героев России. Глава государства назвал трагедию в Баренцевом море "большой потерей для флота и вообще для армии".

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