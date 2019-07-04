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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вблизи западных рубежей России

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БЛА RQ-4A Global Hawk. Источник: militaryphotos.net.

Вблизи российских берегов на Балтике также осуществили полеты американский и германский патрульные самолеты

Лондон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk во вторник вечером совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационны ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, часами курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

Во вторник были также зафиксированы полеты патрульных самолетов ВМС США P-8A Poseidon и ВМС Германии P-3C Orion вблизи морской границы Калининградской области над международными водами Балтийского моря.

Как сообщалось, в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V также совершил трехчасовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики.

Американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14846, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, первоначально осуществил пролет вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Затем американский разведчик, облетев Калининградскую область со стороны Литвы, вошел в воздушное пространство Польши и в течение длительного времени курсировал к югу от границ области.

Одновременно в понедельник в польском небе к юго-западу от Калининградской области, встав в круг, выполнял полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

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