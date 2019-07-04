Наши Су-57? Чем Турция заменит американские F-35

Чем Турция заменит американские F-35

Турция готовится к введению санкций со стороны Вашингтона. Анкара уже закупает на стороне запчасти к оружию, произведенному в США. Также страна ищет альтернативу истребителям F-35 и рассматривает возможность закупки самолетов у России. Где еще турецкая стороны может приобрести машины 5-го поколения взамен санкционной американской техники, - в материале "Газеты.Ru".

Вашингтон, как известно, угрожает отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Ранее, 1 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЗРС С-400 прибудут в страну в течение 10 дней. Он добавил, что Анкара, тем не менее, пока не получала официальных сообщений о возможных санкциях со стороны США за покупку российского вооружения.

Турция и Россия заключили соглашение о поставке четырех зенитных ракетных дивизионов С-400 еще в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, половину этой суммы покроет российский кредит.

Если США откажутся поставлять в Турцию истребители F-35, Анкара закупит аналогичные самолеты в другой стране, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как передает РИА "Новости", Чавушоглу отметил, что Турция участвует в программе по созданию F-35 и "заплатила необходимую сумму", однако "при плохом сценарии" страна обеспечит свою потребность в новых самолетах там, где ей предложат "лучшие технологии". При этом турецкие СМИ писали о вероятности закупки Турцией самолетов пятого поколения Су-57 в России, если США откажется поставлять в страну F-35.

"Для начала отметем тиражируемые некоторыми СМИ сообщения о том, что Вашингтон опасается, если турецкая сторона получит и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители",

- пояснил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, к действительности подобные утверждения не имеют никакого отношения и даже звучат несколько смешно - "радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители". На самом деле, радиолокационные средства, которыми комплектуются зенитные ракетные системы С-400, - это, напомним, радиолокационный комплекс 91Н6E, функционирующий в дециметровом диапазоне, многофункциональная РЛС 92Н6Е сантиметрового диапазона и придаваемые средства - всевысотный обнаружитель 96Л6Е дециметрового диапазона.

Все эти радиоэлектронные средства обладают определенными возможностями по обнаружению, сопровождению и обстрелу (последнее только для МРЛС 92Н6Е зрдн С-400) воздушных объектов с малой радиолокационной заметностью.

Но "научить" их что-либо "вычислять и отслеживать" в Турции уже нельзя. Все эти РЭС будут функционировать в пределах возможностей, определенных предприятиями-изготовителями.

Так что столь яростное противодействие со стороны Соединенных Штатов поставкам российского вооружения имеет в основе совершенно другие причины, считает Константин Макиенко, - максимально сдержать и отбросить возможного конкурента Вашингтона - и ничего более. Иными словами, любыми путями сорвать возможные контракты России, тем более по поставке высокотехнологического вооружения в страну НАТО.

У кого, кроме России

Как ранее писала "Газета.Ru", у Анкары в плане создания подобных машин есть и собственные амбиции. К примеру, на недавнем международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже турки представили истребитель 5-го поколения собственной разработки TF-X, или Turkish Fighter-X. Пока создатели этой машины представили только макет, но в то же время пояснили, что характеристики будущего истребителя уже практически определены. Теперь страна ищет поставщиков оборудования для самолета.

Представители компании Turkish Aerospace Industries в Ле-Бурже особо отметили, что TF-X должен на 65% состоять из отечественных компонентов - это требование военных. Так, турецкая компания Rocketsan уже начала разрабатывать вооружение для истребителя, бортовой электроникой займется также турецкий Aselsan, а кто будет создавать двигатель для TF-X, пока не известно.

Если доступ Анкары к программе F-35 из-за приобретения российской ЗРС С-400 будет навсегда ограничен, TF-X может быть самой большой надеждой Турции на развитие собственной аэрокосмической промышленной базы.

Хотя некоторые специалисты поднимают вопросы о способности Турции на самом деле создать самолет пятого поколения.

На протяжении церемонии презентации TF-X в Ле-Бурже официальные лица компании Turkish Aerospace Industries рассказывали о работе Турции над программой F-35 и в то же время в очередной раз обещали сделать TF-X лучшим истребителем в Европе.

"На F-35 моя компания строит центральную часть фюзеляжа", - заявил президент и главный исполнительный директор TAI Темел Котил, говоря о роли Turkish Aerospace Industries как соисполнителя программы F-35, дополняющего корпорацию Northrop Grumman, которая производит большинство деталей этого типа для F-35.

"Таким образом, это означает, что с точки зрения производства у Turkish Aerospace Industries достаточно возможностей, чтобы создать истребитель TF-X", - добавил Темел Котил.

По его мнению, турецкая "машина - это макет, но в 2023 году будет уже настоящий истребитель, а первый полет состоится в 2025 году, и в 2028 году он будет введен в эксплуатацию".

Рекламный ролик, созданный TAI для демонстрации возможностей TF-X, показал максимальную скорость этого самолета - 2M, максимальный взлетный вес 60 тыс. фунтов и радиус боевого применения в 600 морских миль. В то время как форма фюзеляжа и наклонных хвостов макета выглядела очень похожей на F-35, TF-X, похоже, имеет более узкий корпус, чем F-35 Joint Strike Fighter, и будет оснащен двумя двигателями с 20 тыс. фунтами тяги.

"Это будет лучший истребитель в Европе, способный нести ракету MBDA "Метеор" - лучшую европейскую ракету - во внутреннем оружейном отсеке", - уверял посетителей Ле-Бурже президент и главный исполнительный директор TAI Темел Котил.

Кроме своей собственной разработки, Анкара может обратить внимание и на европейский истребитель шестого поколения NGF (Next generation fighter).

Соглашение по архитектуре перспективного франко-германского самолета будет достигнуто в 2020 году, платформа-демонстратор будет создана в 2025 или 2026 году, и, наконец, на производство боевой машины в Европе планируется выйти к 2040 году. Новый самолет должен прийти на замену истребителям Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale в ВВС Германии и Франции. Правда, неизвестно, устроят ли подобные сроки турецкую сторону.

И самое главное - европейцы под давлением США могут и отказать Анкаре в доступе к перспективным технологиям,

считает Константин Макиенко.

Остается еще один гипотетический вариант - сотрудничество Турции с Китаем. В КНР разрабатывают многоцелевой истребитель пятого поколения типа Shenyang J-31. Однако насколько далеко продвинулся Пекин в вопросах создания машины подобного типа - большой секрет. Специалисты искренне сомневаются в возможностях Китая создать авиационный двигатель требуемых параметров. И, несмотря на большие красивые дисплеи, увидеть которые удалось еще на модели истребителя Chengdu J-20, еще не известно, к чему они подключены. Пока же можно твердо сказать, что китайские J-31 и J-20, скорее, летающие модели-демонстраторы, чем реальные машины 5-го поколения. И турок вряд ли устроит подобное сотрудничество с Пекином в сфере создания перспективного истребителя.

Поэтому закупка Анкарой российского Су-57 на этом фоне вовсе не выглядит такой уже прямо фантастичной. Правда, пока еще неясно, насколько к этому готова и Москва. Да и тот же Вашингтон еще не принял окончательного решения по возможным санкциям за покупку Турцией ЗРС С-400.

Отдел "Армия"