Перспективы израильского подводного флота

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Зачем Израилю новые ПЛ: интервью с Начальником технического управления ВМС

Газета "Едиот Ахронот" и сайт ynet опубликовали интервью с бригадным генералом Моше Ашкенази, Начальником Технического управления штаба ВМС АОИ [Армии обороны Израиля] (МАЦАД - "Миспан Циюд"). Ашкенази находился на этом посту с 2015 г. и вскоре должен покинуть должность. Основная часть интервью посвящена планируемой закупке новых ПЛ, но подняты и другие вопросы.

Йоси Ашкенази во время визита в Германию в мае 2019 г.

Ашкенази подчёркивает, что речь не идёт о закупке 7-й, 8-й и 9-й ПЛ. Новые ПЛ придут на смену 1-й, 2-й и 3-й ПЛ типа "Дольфин", т.е. "Дольфин", "Лавьятан" и "Ткума" поставки 1999-2000 гг., таким образом по завершении процесса у Израиля будут 6 ПЛ. Сейчас в ВМС 5 ПЛ (3 типа "Дольфин" и 2 типа "Дольфин-2" или "Дольфин AIP"), 6-я ("Дракон", тип "Дольфин AIP") строится, её прибытие ожидается в 2021 г. (в интервью говорится о ещё большем сроке, 3.5 года, т.е. в конце 2022 г.).

Первые 3 подводные лодки достигли возраста 20 лет, на момент завершения закупки новых ПЛ (тип "Дакар") им будет уже по 30. К Ашкенази нет и тени сомнения в необходимости 3 новых ПЛ. По его словам, Израиль запаздывает с процессом покупки. Контракт должен был быть уже подписан и процесс строительства уже начат. Пока же Ашкенази надеется, что контракт подпишут в 2020 г., что позволит получить первую лодку нового типа в 2028-2029 гг.

Общий процесс работ над проектом ПЛ, от принятия решения на закупку и до получения первой в классе, занимает около 15 лет. ВМС начали работу над темой примерно в 2015 г., поэтому, несмотря на задержки, есть шансы, что к 2029 г. (достижение "Дольфин" 30-летия) первая лодка будет поставлена. Предварительные работы, выполненные до подписания контракта, - это формулировка технического задания. Выбор базового типа и производителя, принятие решения по каждому компоненты и системе, например какой тип перископа использовать, какие аккумуляторы установить и т.п.

Важнейшее преимущество "Дольфин-2" и "Дакар" над "Дольфин" - наличие воздухонезависимой энергетической установки (AIP - air-independent propulsion). Это позволяет ПЛ находиться под водой много дней подряд, не подымаясь на поверхность или на перископную глубину, т.е. снижая шансы на своё обнаружение. Ашкенази говорит о альтернативе покупки - модернизации "Дольфин". Данный шаг не имеет смысла. Подобная модернизация позволит продлить жизнь ПЛ, но не позволит установить на неё AIP и целый ряд других современных систем, т.е. не будет способствовать выживанию ПЛ и её успешным действиям в ходе войны. Например, в последние годы на вооружение разных стран поступают низкочастотные активные ГАС (сонары), с гораздо большей дальностью обнаружения. Одно из средств снизить шансы на обнаружение - изменение формы корпуса ПЛ, отказ от цилиндрических форм, широко использующихся ещё со времён Второй Мировой войны, и переход на форму ромба ("алмаз"). Надстройка (ходовой мостик) лодки будет иметь гораздо более гидродинамическую форму.

На "Дакар" будет использован принцип "Сильной цели" ("Хозак Матара"), аналог "Стелс" в авиации. Волны активного сонара не будут возвращаться назад в полном объёме. Они будут рассеиваться, поглощаться корпусом ПЛ, возврат назад будет очень слабым. Ромбовидная форма и ряд других засекреченных мер будут способствовать данному принципу.

Стоимость "Дольфин-2" составляет около 500 млн евро за штуку. До подписания контракта сложно назвать цену новых лодок. Например Норвегия получила подобные ПЛ за 700-900 млн евро штука. Но есть огромное количество параметров, влияющих на эту окончательную цену. В любом случае, все финансовые вопросы проходят через МО. На переговорах с фирмой-производителем представители ВМС занимаются техническими деталями, МО - финансовыми.

Ашкенази отметил, что побывав на немецких ПЛ, аналогичных "Дольфин", он обратил внимание на относительную их просторность. На "Дольфин" трудно повернуться, всё загружено различным оборудованием. Как выяснилось, уровень дублирования систем в ВМС Германии гораздо ниже, соответственно и места больше и ниже цена лодок. С другой стороны, ниже и надёжность.

Закупка "Дакар" позволит ВМС Израиля стоять на одном технологическом уровне (по ПЛ) с ВМС Франции и Великобритании, даже с учётом того, что эти страны используют атомные ПЛ. При определении угроз при строительстве флота в целом рассматриваются не только страны, находящиеся в конфликте с Израилем, не только угроза террора со стороны ХАМАС и "Хизбаллы", но и военно-морское развитие стран, с которыми на данном этапе никакого конфликта нет (Египет, Турция).

В мае этого года Ашкенази участвовал в церемонии спуска на воду корвета "Маген" в Германии, первого корвета типа "Саар-6". Хотя официально корветы предназначены для защиты эксклюзивной экономической зоны Израиля и находящихся в ней газодобывающих платформ, речь идёт о многоцелевых боевых платформах, способных участвовать в любой операции ВМС, будь то тайная операция или полномасштабная война. Ашкенази подчёркивает важное значение и верность шага по покупке "Саар-6" с точки зрения усиления и обновления ВМС. По его мнению через 5 лет руководство Израиля должно вновь проанализировать ситуацию в экономической зоне и если потребуется - принять решение о закупке дополнительных корветов.

Ашкенази рассказал о внутреннем НИОКР в ВМС. Например, в подразделении программного обеспечения ВМС сейчас создаётся единая система управления и контроля ВМС "Зоhарим 7". Система позволит всем типам катеров и кораблей, будь то корвет, ракетный катер, "Цраа", "Шальдаг" или "Двора" видеть единую картину морской обстановки.

За более чем 4 года, в течении которых Ашкенази находится в должности, бойцы ВМС провели в море многие тысячи часов в ходе различных секретных операций, направленных против усиления Ирана, ХАМАС и "Хизбаллы". Инженеры и техники ВМС выполняли различные работы в рамках поддержки этих операций, часто срочные с предупреждением в считанные часы, нередко сложные, требующие нетривиальных инженерных решений, в т.ч. в сотнях км от берегов Израиля.

ВМС в целом и Техническое управление в частности ведут работы по роботизированным катерам для различных задач. Видение Ашкенази - автономный сторожевой катер, способный самостоятельно анализировать ситуацию на море и самостоятельно возвращаться с задания на базу. В данном вопросе работы продолжит преемник Ашкенази.

Ещё один вопрос - сохранение и экономия энергии в ВМС. Две базы ВМС объявлены "зелёными", на них развёрнуто большое количество солнечных батарей, вырабатывающих электричество в часы дневных пиковых нагрузок. Сейчас идут работы (на уровне прототипа) по размещению ветровых и волновых генераторов в открытом море.

Приемника Ашкенази ждут ещё ряд крупных проектов. Речь идёт о замене ракетных катеров типа "Нирит" ("Саар-4.5") и части сторожевых катеров. По-видимому в этих проектах придётся широко использовать военную помощь США, Ашкенази надеется, что решение будет комбинированным: покупка определённых компонентов в США, сотрудничество с американскими компаниями, но выполнение ключевых работ в Израиле. Например, в Израиле почти не производят двигатели любых типов. Для катеров ранее двигатели покупали в Германии. Ашкенази считает, что возможна покупка в США дизелей фирмы "Катарпиллер" в счёт помощи и параллельно использование шекелевого бюджет для прочих систем израильской разработки. Но даже если сторожевые катера будут заказаны в США, Ашкенази надеется, что ракетные катера будут израильского производства.

Ссылки:

[*]"Мы не воюем с армией Судана". Высокопоставленный офицер ВМС объясняет, почему нужно ещё 3 ПЛ, ynet, 01.07.19.

[*]Высокопоставленный офицер ВМС: нам нужны ПЛ, 7-й канал, 01.07.19.

[*]ВМС ЦАХАЛа: нам нужны подлодки, mignews, 01.07.19.