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03.07.2019
Lenta.ru

США успешно запустили лунно-марсианский Orion

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Источник изображения: lenta.ru

НАСА успешно провело второй испытательный запуск многоразового пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

В ходе беспилотного пуска, состоявшегося с площадки номер 46 базы Военно-воздушных сил (ВВС) США на мысе Канаверал (штат Флорида), проверялась система аварийного спасения Orion, оснащенного 12 бортовыми самописцами и примерно 900 датчиками.


@NASA / Twitter


В ходе испытания пилотируемый корабль, поднявшись при помощи первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-118 Peacekeeper за 55 секунд на высоту 9,5 километра, включил три двигателя системы аварийного спасения. На скорости более 1300 километров в час Orion ушел в сторону от носителя, достигнув высоты 13,4 километра. Падение обитаемого модуля в Атлантический океан началось спустя 27 секунд после включения двигателей системы аварийного спасения и завершилось через три минуты после старта носителя.

Первый испытательный пуск Orion (в беспилотном режиме) состоялся в декабре 2014 года, когда пилотируемый корабль удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс (пояс Ван Аллена) планеты.

Многоразовый космический корабль Orion, предназначенный для пилотируемых миссий в дальний космос (к Луне и Марсу), создается американской компанией Lockheed Martin. Общая масса Orion превышает 20 тонн, высота грузового модуля конусообразной формы — более трех метров, диаметр основания — около пяти метров. Orion способен брать на борт до шести астронавтов. Беспилотный облет Луны космическим кораблем запланирован на 2020 год. Средством выведения Orion выступит создаваемая Boeing сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System).

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Страны
США
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Minotaur IV
Orion КК
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ЯО
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