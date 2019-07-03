Гибель подводников: стала известна причина пожара
Источник назвал причину пожара на глубоководном аппарате
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате в российских территориальных водах. Все они отравились продуктами горения. Инцидент произошел 1 июля. Минобороны не назвало тип глубоководного аппарата, однако, по данным "Газеты.Ru", речь идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31. Кроме того, источники говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции.
При пожаре на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ погибли 14 моряков-подводников, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, причиной гибели стало отравление продуктами горения. Инцидент произошел в российских территориальных водах 1 июля, однако известно о нем стало на следующий день.
"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Министерство обороны при этом не стало уточнять, на каком типе глубоководного аппарата произошло ЧП.
и способна погружаться, по некоторых данным, на глубину до 6 тыс. м (практически было продемонстрировано погружение аппарата на глубину до 3 тыс. м). Может использоваться для специальных операций различного характера.
Предположительно, атомная глубоководная станция (АГС) АС-31 предназначалась для глубоководных спасательных работ. Однако специалисты считают, что спектр задач этой лодки гораздо шире, хотя на ней и нет никакого оружия. Прежде всего, это диверсионная лодка, которая может ставить в труднодоступных местах глубинные мины, в том числе и ядерные, проводить разведку, уничтожать кабели связи.
АГС АС-31 транспортируется на место выполнения задач атомной подводной лодкой специального назначения БС-136 "Оренбург" проекта 09786 (667БДР "Кальмар"). Таким образом, радиус действия и автономность станции существенно увеличивается. "Оренбург" может транспортировать АС-31 автономно в течение 90 суток.
АС-31 была разработана в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит" в 1980-е годы. Главный конструктор проекта - Юрий Коновалов. АС-31 был развитием атомных глубоководных станций проектов 1910 "Кашалот" и 1851 "Палтус".
Экипаж АС-31 - 25 человек. Водоизмещение - 2000 т.
Оставшиеся в строю моряки произвели экстренное всплытие АС-31. В настоящее время атомная глубоководная станция отбуксирована на базу в губу Ягельная, Гаджиево (в разные времена Гаджиево называлось ЗАТО Скалистый).
При этом по официальным данным, в настоящий момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска.
Что касается средств спасения экипажа атомной глубоководной станции, то они делятся на коллективные и индивидуальные.
Иными словами, исключать, что все произошло по вине человеческого фактора, на данном этапе нельзя. Хотя все первоначальные версии тяжелых происшествий с гибелью личного состава, как правило, ошибочные.
В Министерстве обороны отметили самоотверженность команды. "Благодаря самоотверженным действиям команды, очаг возгорания был ликвидирован", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Как можно сделать вывод из сообщения, очаг возгорания был ликвидирован действиями команды.
Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
Отдел "Армия"
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