Гибель подводников: стала известна причина пожара

Источник назвал причину пожара на глубоководном аппарате

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате в российских территориальных водах. Все они отравились продуктами горения. Инцидент произошел 1 июля. Минобороны не назвало тип глубоководного аппарата, однако, по данным "Газеты.Ru", речь идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31. Кроме того, источники говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции.

При пожаре на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ погибли 14 моряков-подводников, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, причиной гибели стало отравление продуктами горения. Инцидент произошел в российских территориальных водах 1 июля, однако известно о нем стало на следующий день.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Министерство обороны при этом не стало уточнять, на каком типе глубоководного аппарата произошло ЧП.

Источник "Газеты.Ru", знакомый с ситуацией, сообщил, что научно-исследовательский аппарат представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10831. Ее бортовой номер - АС-31 (в некоторых источниках ошибочно указана как АС-12). Она не несет вооружения

и способна погружаться, по некоторых данным, на глубину до 6 тыс. м (практически было продемонстрировано погружение аппарата на глубину до 3 тыс. м). Может использоваться для специальных операций различного характера.

Предположительно, атомная глубоководная станция (АГС) АС-31 предназначалась для глубоководных спасательных работ. Однако специалисты считают, что спектр задач этой лодки гораздо шире, хотя на ней и нет никакого оружия. Прежде всего, это диверсионная лодка, которая может ставить в труднодоступных местах глубинные мины, в том числе и ядерные, проводить разведку, уничтожать кабели связи.

АГС АС-31 транспортируется на место выполнения задач атомной подводной лодкой специального назначения БС-136 "Оренбург" проекта 09786 (667БДР "Кальмар"). Таким образом, радиус действия и автономность станции существенно увеличивается. "Оренбург" может транспортировать АС-31 автономно в течение 90 суток.

АС-31 была разработана в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит" в 1980-е годы. Главный конструктор проекта - Юрий Коновалов. АС-31 был развитием атомных глубоководных станций проектов 1910 "Кашалот" и 1851 "Палтус".

Экипаж АС-31 - 25 человек. Водоизмещение - 2000 т.

По данным "Газеты.Ru", на АС-31 в ходе выполнения специального задания произошло короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции и возник пожар. Силами экипажа он был потушен, но в ходе борьбы за живучесть корабля парами горения были отравлены четырнадцать офицеров.

Оставшиеся в строю моряки произвели экстренное всплытие АС-31. В настоящее время атомная глубоководная станция отбуксирована на базу в губу Ягельная, Гаджиево (в разные времена Гаджиево называлось ЗАТО Скалистый).

При этом по официальным данным, в настоящий момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска.

Что касается средств спасения экипажа атомной глубоководной станции, то они делятся на коллективные и индивидуальные.

Сейчас говорить об этом еще рано, но нельзя исключать, что к гибели моряков привели или неправильные действия при использовании средств спасения, или запоздалые.

Иными словами, исключать, что все произошло по вине человеческого фактора, на данном этапе нельзя. Хотя все первоначальные версии тяжелых происшествий с гибелью личного состава, как правило, ошибочные.

В Министерстве обороны отметили самоотверженность команды. "Благодаря самоотверженным действиям команды, очаг возгорания был ликвидирован", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Как можно сделать вывод из сообщения, очаг возгорания был ликвидирован действиями команды.

Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

Отдел "Армия"