Войти
03.07.2019
Военное обозрение

Под Харьковом упал самолёт L-39 нацуниверситета ВВС Украины

734
0
0

С территории Украины приходят сообщения о потере ВВС страны самолёта. По последним данным, речь идёт об учебно-тренировочном самолёте чешского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт L-39 принадлежал авиапарку Харьковского национального университета ВВС Украины. Пилотировал его курсант украинского военного вуза. По некоторым данным, курсант обучался на одном из старших курсов и выполнение планового тренировочного полёта осуществлял без инструктора. Пока информация о том, что на борту L-39 он был один, не подтверждена официально.

В украинских СМИ сообщается, что курсант Харьковского военного авиационного вуза сообщил о проблемах технического характера на борту самолёта. У самолёта отказал двигатель. С земли поступила команда о необходимости катапультироваться. Катапультирование состоялось. После этого самолёт рухнул в поле неподалёку от посёлка Староверовка, находящегося на территории Купянского района Харьковщины.

После катапультирования курсант вуза ВВС Украины вышел на связь, сообщив, что травм при приземлении не получил. Поисковики выехали в район поступающего сигнала связи.

Сообщается, что L-39 с бортовым номером 08 в 2014 года прошёл капремонт на Чугуевском авиаремонтном заводе. Были ли у военнослужащих нарекания по работе двигателя, не говорится.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
L-39
Похожие новости
03.07.2019
Американское оружие в Афганистане плохо переваривается
19.05.2017
Современный облик военно-воздушных сил Болгарии
19.07.2016
Смогут ли украинские военные отказаться от российских взяток
10.04.2015
Авиапром на примере харьковского завода: научиться жить без России
03.08.2009
Нечего было "ЯКать"
31.03.2009
УКРАИНСКОЕ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОТОР СИЧ" БОЛЕЕ 60% ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧИЛО В 2008 ГОДУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЗАКАЗОВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.07 21:45
  • 13
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 03.07 21:32
  • 76
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 03.07 21:24
  • 2
Цена Falcon 9 упала
  • 03.07 21:21
  • 5
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 03.07 21:21
  • 2
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
  • 03.07 21:06
  • 2
На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"
  • 03.07 20:35
  • 3
Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"
  • 03.07 19:53
  • 28
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 03.07 19:37
  • 7
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 03.07 18:55
  • 1
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
  • 03.07 18:35
  • 5
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
  • 03.07 18:16
  • 13
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 03.07 18:00
  • 3
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 03.07 17:40
  • 1
Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике
  • 03.07 17:24
  • 4
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года