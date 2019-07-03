Под Харьковом упал самолёт L-39 нацуниверситета ВВС Украины

С территории Украины приходят сообщения о потере ВВС страны самолёта. По последним данным, речь идёт об учебно-тренировочном самолёте чешского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт L-39 принадлежал авиапарку Харьковского национального университета ВВС Украины. Пилотировал его курсант украинского военного вуза. По некоторым данным, курсант обучался на одном из старших курсов и выполнение планового тренировочного полёта осуществлял без инструктора. Пока информация о том, что на борту L-39 он был один, не подтверждена официально.

В украинских СМИ сообщается, что курсант Харьковского военного авиационного вуза сообщил о проблемах технического характера на борту самолёта. У самолёта отказал двигатель. С земли поступила команда о необходимости катапультироваться. Катапультирование состоялось. После этого самолёт рухнул в поле неподалёку от посёлка Староверовка, находящегося на территории Купянского района Харьковщины.

После катапультирования курсант вуза ВВС Украины вышел на связь, сообщив, что травм при приземлении не получил. Поисковики выехали в район поступающего сигнала связи.

Сообщается, что L-39 с бортовым номером 08 в 2014 года прошёл капремонт на Чугуевском авиаремонтном заводе. Были ли у военнослужащих нарекания по работе двигателя, не говорится.