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03.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стало известно, на каком аппарате погибли 14 подводников

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Пожар, приведший к гибели 14 подводников, произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как "Лошарик", утверждают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, ЧП произошло 1 июля около 20.30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как "Лошарик". Утверждается, что погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщает РБК.

Ранее Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Сообщалось, что пожар был потушен. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Расследование проводит главнокомандующий ВМФ.

АС-12, известная как "Лошарик" – это российская глубоководная атомная подводная лодка, по официальной классификации – атомная глубоководная станция. Она не несет вооружения, но способна погружаться на глубину до 6 тыс. метров.

При этом долгое время назначение АС-12 оставалось неизвестным. В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что "Лошарик" – это "диверсионный аппарат" для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры. В первую очередь, как утверждалось, АС-12 угрожал кабелям связи – подлодка якобы в случае глобального конфликта могла серьезно подорвать работу интернета.

Также появились сведения, что АС-12 может нанести серьезный ущерб глубоководным компонентам американской системы слежения за подводными лодками SOSUS.

Эксперты НАТО также писали, что "Лошарик" может иметь потенциал модернизации в "субмарину на колесах", т. е. в аппарат, который передвигается по морскому дну колесным способом, что почти исключает возможность обнаружения акустическими и магнитометрическими средствами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о беспокойстве США из-за мини-подлодок "Лошарик".

Отметим, что "Лошарик" должна была нести атомная подлодка "Белгород".


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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