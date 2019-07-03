Бельгия покупает французских "Скорпионов"

Бельгийская армия заменит "Пиранью" и "Динго" машинами "Грифон" и "Ягуар". Вчера, 1 июля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что правительства Бельгии и Франции согласовали проект CaMo (Capacit? Motoris?e) стоимостью €1,6 млрд.

В рамках подписанного контракта ВС Бельгии получат 382 многоцелевых бронированных машин Griffon и 60 разведывательно-боевых машин Jaguar. Эта бронетехника была разработана в рамках французской программа перевооружения Scorpion.

Боевые машины Griffon и Jaguar. Источник изображения: armyrecognition.com

Новые машины заменят в бельгийской армии бронетранспортёры Piranha III 8?8 и Dingo II 4?4. Поставки новой техники запланированы в период с 2025 по 2030 год. При этом в военном ведомстве Бельгии указывают, что новые машины будут поставляться в той же комплектации, что и для ВС Франции, что позволит войскам двух стран действовать более слаженно.

Jaguar относится к классу EBRC (Engin Blinde de Reconnaissance – боевая разведывательная бронированная машина) и разрабатывается в рамках программы Scorpion для замены колёсных боевых машин AMX-10RCR и 6?6 Panhard Defense Sagaie. В Минобороны Франции называют Jaguar самой сложной боевой машиной из программы Scorpion. "Ягуар" будет оснащён новой автоматической пушкой 40 CTAS калибра 40 мм, использующей телескопические снаряды (снаряд утоплен в гильзу и находится внутри порохового заряда). На вооружении Jaguar также состоит противотанковый ракетный комплекс и боевой модуль дистанционного управления с 7,62-мм пулемётом.

Боевая разведывательная машина Jaguar. Источник изображения: armyrecognition.com

Griffon является универсальной машиной, которая будет выпускаться в пяти модификациях (бронетранспортёр, командный пункт и другие). В машине смогут разместиться до десяти человек (без учёта экипажа), а её вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулемётом калибра 12,7 или 7,62 мм, либо 40-мм автоматического гранатомёта.