В Пхеньяне дали прием в честь делегации Минобороны РФ - агентство

Гонконг. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство Народных вооруженных сил КНДР устроило во вторник прием в честь визита в Пхеньян делегации министерства обороны России во главе с заместителем главы оборонного ведомства Александром Фоминым, сообщило информационное агентство ЦТАК.

На приеме присутствовали генералы и офицеры Корейской народной армии, в том числе заместитель министра Народных вооруженных сил генерал-полковник сухопутных войск Ким Хён Рён.

Делегация Минобороны России во вторник "возложила корзину цветов к бронзовым статуям великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира", отмечает агентство.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская делегация обсудит с руководством министерства Народных вооруженных сил КНДР "обстановку в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности".