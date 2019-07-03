Рашид Нургалиев: Цель НАТО - посеять раздор между нами и нашими союзниками

На прошлой неделе в Бишкеке состоялась очередная встреча секретарей советов безопасности ОДКБ. Россию на ней представлял Николай Патрушев.

На этом заседании секретари совбезов обсудили принятые меры по противодействию международному терроризму и экстремизму и наметили дальнейшие пути взаимодействия в этом направлении. Одобрены решения по вопросам, которые впоследствии будут вынесены для подписания главами государств во время осеннего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Это касается дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, утверждение порядка подготовки и проведения совместных учений в формате Организации, а также планирование коллективных действий государств в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы. Был также утвержден регламент информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ и план совместной подготовки органов управления и формирований системы коллективной безопасности Организации на 2020 год.

О том, что еще обсуждалось за закрытыми дверями в Бишкеке, рассказал "Российской газете" после заседания заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Рашид Гумарович, ОДКБ - это прежде всего военный блок. "Против кого дружат" государства - члены ОДКБ?

Рашид Нургалиев: Наша Организация создана не для того, чтобы угрожать кому-то, а чтобы предпринимать согласованные действия в интересах обеспечения безопасности на основе отказа от применения силы.

Вы можете проанализировать все документы, принятые со времен подписания Договора о коллективной безопасности, и убедитесь, что ни один из них не содержит угрозу какому-либо государству либо блоку государств, все они направлены на укрепление мира и стабильности.

В этом заключается ее отличие от НАТО, которая позиционирует себя в качестве организации коллективной обороны, но при этом бросает все силы на эскалацию напряженности, вмешивается в дела других стран, проводит военные кампании, навязывая смену политической власти в стране.

США, Великобритания и другие страны с опорой на НАТО продолжают нагнетать напряженность в мире, невзирая на нормы международного права

Какая обстановка складывается на границах ОДКБ?

Рашид Нургалиев: США, Великобритания и другие европейские страны с опорой на НАТО продолжают нагнетать напряженность в мире, невзирая на общепринятые нормы международного права. Необоснованные обвинения и искажение фактического положения дел наряду с расширением экономических санкций используются западными странами в качестве средства прямого давления и шантажа. На территориях некоторых восточноевропейских стран и ряда государств Балтии строятся новые объекты инфраструктуры НАТО, на которых сосредоточиваются пункты управления и разведки, группировки войск, запасы вооружения и военной техники. Вдоль западных границ ОДКБ активно проводятся мероприятия оперативной и боевой подготовки, увеличивается количество вылетов разведывательной авиации НАТО.

Особо хочу обратить внимание на ситуацию в Афганистане. За 17 лет операции НАТО в Афганистане обстановка в этой стране продолжала только деградировать, а число погибших в боевых действиях достигло 150 тысяч человек. При этом наиболее серьезную угрозу безопасности представляет деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ, которое заявляет о себе все более громкими терактами в Афганистане. По нашей информации, в стране насчитывается до четырех тысяч боевиков, ассоциирующих себя с "Исламским государством". ИГИЛ рассматривает афганскую территорию в качестве базы для последующего переноса активности в государства Центральной и Южной Азии. Еще одной угрозой для государств - членов ОДКБ, исходящей из Афганистана, является незаконный оборот наркотиков. Афганистан продолжает уверенно сохранять статус крупнейшего производителя и поставщика опиатов в мире. В связи с этим ОДКБ постоянно совершенствует механизмы обеспечения безопасности и противостояния террористическим и наркотическим угрозам. Кроме того, для оказания помощи Таджикистану по укреплению таджикско-афганской границы государства - члены ОДКБ проводят комплекс мероприятий по подготовке целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы.

Как вы сказали, НАТО продолжает наращивать свое присутствие у границ России и ее ближайших союзников. Как на это будет реагировать Организация Договора о коллективной безопасности? Есть ли возможность сотрудничества ОДКБ и НАТО?

Рашид Нургалиев: Государства - члены ОДКБ готовы к плодотворному взаимодействию с блоком НАТО. Нам есть что обсудить. Это и уровень террористической угрозы, и вопросы незаконной миграции, борьбы с терроризмом.

В этом году 22 мая министры иностранных дел наших стран подписали открытое обращение к министрам иностранных дел государств - членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развития сотрудничества. Что касается России, то хотел бы отметить, что в нашем глобализованном и тесно взаимосвязанном мире мы были бы заинтересованы в возобновлении диалога Россия - НАТО. Но для нас это возможно лишь на равноправной основе.

При этом, как бы ни складывались отношения с Североатлантическим альянсом, необходимо помнить, что противоречия с НАТО носят принципиальный характер. Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования "цветных революций".

Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую. Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока - посеять раздор с нашими союзниками по Организации.

В связи с этим хотелось бы узнать, насколько близки позиции по различным вопросам международной повестки дня и подходы к обеспечению региональной безопасности у государств - членов ОДКБ?

Рашид Нургалиев: Наши страны не только стратегические партнеры и союзники. Исторически они имеют тесные политические, военно-стратегические, торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи. Трудно найти сферу, где бы ни развивалось наше взаимодействие. И, что не менее важно, практически в каждой из них есть место для использования возможностей Советов безопасности наших стран. Новые реалии, сложившиеся на международной арене, требуют эффективного сотрудничества в борьбе против терроризма, экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков, киберпреступности.

Подходы наших стран к обеспечению региональной безопасности едины. Мы принимаем согласованные и учитывающие интересы друг друга решения в целях парирования вызовов и угроз региональной стабильности и безопасности. В соответствии с Уставом ОДКБ функционирует механизм регулярных политических консультаций, в ходе которых обсуждается обстановка в зоне ответственности ОДКБ, ведется выработка общих позиций и поиск совместных подходов к решению актуальных проблем международной повестки дня. Система кризисного реагирования ОДКБ дополнена политическим механизмом мониторинга и предотвращения возможных конфликтов. ОДКБ принадлежит значительная роль в поддержании национальной и региональной безопасности. Мы все понимаем, что только сообща сможем противостоять глобальным и региональным вызовам и угрозам.

Каких принципов во внешней политике придерживаются государства Организации?

Рашид Нургалиев: В Уставе ОДКБ закреплено, что Организация в своей деятельности руководствуется следующими принципами: приоритет политических средств перед военными, неукоснительное уважение независимости, добровольность участия, равенство прав и обязанностей государств-членов. Наши страны подтверждают приверженность делу укрепления мира, глобальной и региональной безопасности и стабильности на основе норм международного права. Государства ОДКБ считают необходимым продолжать усилия по формированию новой архитектуры евро-атлантической и евразийской безопасности, равной и неделимой для всех государств, через закрепление этого принципа в международно-правовой форме.

Как идет подготовка военных кадров для государств ОДКБ?

Рашид Нургалиев: В 30 высших военно-учебных заведениях и их филиалах и 5 учебных центрах Минобороны России ежегодно обучаются более 2500 военнослужащих государств - членов ОДКБ. Обучение осуществляется по квотам безвозмездной подготовки. Заявки государств - членов ОДКБ о приеме их военнослужащих на обучение рассматриваются в приоритетном порядке и удовлетворяются в полном объеме. Обучение осуществляется наиболее опытным и подготовленным профессорско-преподавательским составом на современной учебно-материальной базе, с использованием образцов военной техники, стоящих на вооружении и поставляемых в государства - члены ОДКБ. Считаю, что процесс обучения военных кадров для государств ОДКБ соответствует современному уровню и проводится интенсивно и качественно. Кроме того, в рамках ОДКБ проводятся совместные учения, направленные на повышение уровня боевой подготовки.

Немалой угрозой является нелегальное распространение наркотиков на территории наших стран. Какие совместные действия прошли в 2018 году и запланированы на ближайшее время?

Рашид Нургалиев: В рамках реализации утвержденной Советом коллективной безопасности ОДКБ Антинаркотической стратегии государств - членов ОДКБ на период 2015-2020 годы проводятся Региональные антинаркотические операции под общим названием "Канал".

В результате только одного из этапов операции в мае-июне 2018 г. из незаконного оборота изъято более 5,5 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено 1207 наркопреступлений, задержано 2906 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, изъято более 70 единиц огнестрельного оружия и около 2 тысяч боеприпасов. В рамках операции "Канал - Красный Бархан" из незаконного оборота изъято более 11 тонн наркотиков. Таким образом, данный вопрос находится в зоне постоянного внимания ОДКБ.

Иван Егоров