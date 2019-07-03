Источник: ракету "Протон-М" для запуска "Спектра-РГ" назвали в честь конструктора Челомея

Это было сделано в честь 105-летия с момента рождения конструктора, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ракете-носителю "Протон-М", которая должна вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ", присвоили имя Владимира Челомея. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракете "Протон-М" было присвоено имя Владимира Челомея в честь 105-летия с момента рождения конструктора", - сказал собеседник агентства.

На фотографиях, размещенных на сайте Роскосмоса, видно, что на носителе размещено изображение конструктора и подпись "академик В. Н. Челомей 105 лет".

Запуск ракеты "Протон-М" должен был состояться 21 июня, за несколько дней до годовщины со дня рождения конструктора. Однако из-за замечаний к аппарату старт отложили на резервный день. При этом источник в ракетно-космической отрасли отметил, что претензий к ракете нет.

Позже заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов сообщил журналистам, что решение о переносе запуска "Спектра-РГ" на 12 июля связано с проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

Челомей родился 30 июня в городе Седльце, который сейчас расположен на территории современной Польши. В годы Великой Отечественной войны он занимался созданием пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, а затем - самолетов-снарядов. Больше всего он известен как создатель серии морских крылатых ракет. В годы его руководства ОКБ-52 в бюро начали разрабатывать ракету-носитель "Протон" (УР-500) и орбитальную станцию "Алмаз".