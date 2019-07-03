Войти
03.07.2019
ТАСС

Источник: ракету "Протон-М" для запуска "Спектра-РГ" назвали в честь конструктора Челомея

884
0
0
РН "Протон-М"
РН "Протон-М".
Источник изображения: © Григорий Сысоев/ТАСС

Это было сделано в честь 105-летия с момента рождения конструктора, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ракете-носителю "Протон-М", которая должна вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ", присвоили имя Владимира Челомея. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракете "Протон-М" было присвоено имя Владимира Челомея в честь 105-летия с момента рождения конструктора", - сказал собеседник агентства.

На фотографиях, размещенных на сайте Роскосмоса, видно, что на носителе размещено изображение конструктора и подпись "академик В. Н. Челомей 105 лет".

Запуск ракеты "Протон-М" должен был состояться 21 июня, за несколько дней до годовщины со дня рождения конструктора. Однако из-за замечаний к аппарату старт отложили на резервный день. При этом источник в ракетно-космической отрасли отметил, что претензий к ракете нет.

Позже заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов сообщил журналистам, что решение о переносе запуска "Спектра-РГ" на 12 июля связано с проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

Челомей родился 30 июня в городе Седльце, который сейчас расположен на территории современной Польши. В годы Великой Отечественной войны он занимался созданием пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, а затем - самолетов-снарядов. Больше всего он известен как создатель серии морских крылатых ракет. В годы его руководства ОКБ-52 в бюро начали разрабатывать ракету-носитель "Протон" (УР-500) и орбитальную станцию "Алмаз".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
B-52
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
11.03.2019
Восьмёрки на Луне
30.05.2017
Генеральный директор НПО Лавочкина: все российские лунные миссии будут стартовать с космодрома Восточный
14.01.2015
Жизнь на Марсе и на станции
12.05.2014
Россия начнет колонизацию Луны в 2030 году
30.11.2012
ЕКА пытается найти 350 млн евро для совместного с Роскосмосом проекта "ЭкзоМарс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.07 21:32
  • 76
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 03.07 21:24
  • 2
Цена Falcon 9 упала
  • 03.07 21:21
  • 5
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 03.07 21:21
  • 2
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
  • 03.07 21:06
  • 2
На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"
  • 03.07 20:35
  • 3
Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"
  • 03.07 19:53
  • 28
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 03.07 19:37
  • 7
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 03.07 18:55
  • 1
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
  • 03.07 18:35
  • 5
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
  • 03.07 18:16
  • 13
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 03.07 18:00
  • 3
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 03.07 17:40
  • 1
Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике
  • 03.07 17:24
  • 4
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 03.07 17:09
  • 0
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.