Серьезная угроза: С-500 ограничит возможности авиации НАТО в Европе

Несколько дней назад стало известно о начале производства зенитных ракетных систем С-500 "Прометей". В ближайшее время новые ЗРС начнут поступать на вооружение.

Развертывание систем С-500 представляет собой значительную угрозу для НАТО, сообщает Military Watch Magazine. Издание предприняло попытку оценить влияние, которое "Прометей" окажет на баланс сил в небе над Европой.

Основными задачами С-500 считаются уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, перехват ракет и уничтожение наиболее ценных самолетов противника. Новая система, как сообщается, способна обнаруживать цели на расстоянии до 800 километров, радиус действия зенитных ракет составляет 600 километров. Именно поэтому развертывание "Прометеев" может серьезно ограничить возможности авиации НАТО в Европе.

Существует целый ряд самолетов поддержки, играющих важнейшую роль в воздушных операциях НАТО. Это, к примеру, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, такие как E-3 Sentry, E-2 Hawkeye и E-7A Wedgetail, координирующие действия истребителей и бомбардировщиков стран Североатлантического альянса. С-500 может лишить эти самолеты возможности работать на большей части европейской территории, что изменит баланс сил в воздухе в пользу РФ, ведь ВКС России смогут рассчитывать на поддержку со стороны своих собственных самолетов ДРЛО А-50 и А-100. Появление новой российской ЗРС осложнит использование воздушных командных пунктов E-8 Joint STARS, E-9 Widget и E-4 Nightwatch, разведывательных OC-135 и RC-135 и самолетов радиоэлектронной борьбы.

Самолеты-заправщики, такие как KC-10 и KC-135, также будут находиться под угрозой. ВВС стран НАТО по большей части состоят из платформ короткой и средней дальности, таких как F-16 , F-18E, Gripen, Rafale и F-35, невозможность дозаправки в воздухе сильно ограничит их возможности. Не менее серьезные проблемы с логистикой будут вызваны тем, что большая часть Европы будет недоступна для военно-транспортных C-130 Hercules.

В зону покрытия развернутых в Калининграде, Крыму и у западных границ России С-500 войдет значительная часть Европы, в том числе все Балтийское море. Например, самолет E-3 Sentry будут находиться в пределах досягаемости российских ЗРС даже в небе над Берлином или Чехией. В зону ответственности новых зенитных ракетных систем войдут вся Польша, а также все восточное побережье Черного моря.

ЗРС С-500 "Прометей" расширит и укрепит российскую зону воспрещения доступа и маневра, что предоставит РФ значительное преимущество в небе над Европой, резюмирует Military Watch.

Илья Максимов