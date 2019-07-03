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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ пытается взыскать с "Калашникова" 6 млн рублей финансовых санкций

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Логотип концерна "Калашников"
Логотип концерна "Калашников".
Источник изображения: © Фото : АО Концерн "Калашников"

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ предъявило концерну "Калашников" четыре иска о взыскании финансовых санкций, говорится в годовом отчете концерна за 2018 год.

Согласно документу, на 2018 год концерн был ответчиком в четырех неоконченных судебных разбирательствах со стороны Минобороны РФ. Общая сумма требований министерства составляет 5,95 млн рублей.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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