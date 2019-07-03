Минобороны РФ пытается взыскать с "Калашникова" 6 млн рублей финансовых санкций

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ предъявило концерну "Калашников" четыре иска о взыскании финансовых санкций, говорится в годовом отчете концерна за 2018 год.

Согласно документу, на 2018 год концерн был ответчиком в четырех неоконченных судебных разбирательствах со стороны Минобороны РФ. Общая сумма требований министерства составляет 5,95 млн рублей.