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03.07.2019
WarSpot

Парад ветеранов холодной войны

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Грустное авиашоу: былая мощь британской авиационной промышленности

На сегодняшний день Великобритания комплектует свои Королевские ВВС, сократившиеся до 200 боевых машин, материальной частью производства США или совместной разработки с другими европейскими странами. Однако еще несколько десятилетий назад собственная авиационная промышленность закрывала потребности своих авиаторов, выпуская любые типы крылатой техники — от легких учебных машин и истребителей до стратегических бомбардировщиков и дальних патрульных самолетов.

Именно поэтому под этим видео, посвященном авиашоу, которое состоялось 26 мая 2019 года на аэродроме Брантингторп, так много грустных комментариев — былая мощь британской авиации демонстрирует себя даже не в воздухе, а на скоростных пробежках. Увы, поднимать в воздух эти машины слишком дорого и небезопасно, но зрители рады хотя бы рёву двигателей на взлетном режиме. В ролике показаны перехватчик Инглиш Электрик "Лайтнинг", патрульный Хоукер-Сиддли "Нимрод", летающий танкер Виккерс VC10, противолодочный Авро "Шеклтон", истребитель Де Хэвилленд "Вампир", палубный многоцелевой Блэкберн "Буканир", пассажирский Де Хэвилленд "Комет", разведчик Инглиш Электрик "Канберра", стратегический бомбардировщик Хендли-Пейдж "Виктор" и другие.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
РПГ-29 Вампир
Проекты
Военные учения
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