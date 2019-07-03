Новый украинский бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ

Автопарк бронеавтомобилей украинской армии пополнился еще одним броневиком разработки автомобилестроительной компании "Богдан-Моторс". На вооружение ВСУ принят многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8". Об этом сообщает пресс-служба компании "Богдан".

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили в компании, бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ приказом Министерства обороны Украины после завершения двухлетнего цикла испытаний. Согласно заявлению разработчиков, броневик создан на базе пикапа американской компании Ram – подразделения Fiat Chrysler Automobiles с учетом всех требований украинского военного ведомства и соответствует мировым стандартам техники такого класса.

Новый бронеавтомобиль имеет шасси повышенной проходимости 4х4, оснащается турбодизелем американской компании Cummins Turbo Diesel мощностью 385 л.с. в паре с японской коробкой передач Aisin. Грузоподъемность броневика заявлена в 2 тонны, кроме перевозки 10 человек он может использоваться и для перевозки грузов.

"Барс-8" имеет бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 (противопульная защита: пуля БЗ бронебойно-зажигательная патрона 7,62мм x 39 на дистанции 30 метров при скорости встречи 695 м/с, противоосколочная защита: подрыв 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 80 м, противоминная защита: подрыв противотанковой мины фугасного действия (масса заряда 6 кг ВВ))

Конструкция броневика предусматривает установку различных боевых модулей в зависимости от выполняемых задач. Кроме того, на бронеавтомобиль возможна установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного подбоя корпуса, автономной климатической системы.

В компании "Богдан" заявили, что бронеавтомобиль "Барс-8" предназначен для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач и охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

В компании отметили, что новый бронеавтомобиль будет не только поставляться в ВСУ, но и имеет все шансы завоевать свое место на мировых оружейных рынках.