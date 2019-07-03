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03.07.2019
ТАСС

Кабмин утвердил формулу расчета платы за данные дистанционного зондирования Земли

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Согласно соответствующим правилам, цена будет зависеть от коэффициента уровня обработки информации и срока ее использования

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство утвердило правила определения стоимости предоставления данных дистанционного зондирования Земли. Документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила", - говорится в документе. Согласно приложению к постановлению, размер платы будет рассчитываться на основе стоимости базовой расчетной единицы (квадратный километр), количества базовых расчетных единиц и трех коэффициентов.

В частности, цена будет зависеть от коэффициента уровня обработки данных. Его значение может колебаться от одного до двух. На значение влияет тип снимка и трансформирование в картографическую проекцию. Значение коэффициента, зависящего от условий пользования данными, планируется устанавливать на уровне одной-трех единиц. Самый низкий предполагается за использование данных без передачи третьим лицам, а самый высокий (3) - в случае дополнительной обработки данных и наличии права передавать информацию неограниченному кругу лиц.

Еще одним параметром, который влияет на стоимость услуг, является срок пользования данными (до пяти лет - коэффициент 1, от пяти до десяти - 1,2 и бессрочно - 1,5).

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности госкорпорации немедленно приступить к реализации соглашений о непрерывном мониторинге важных объектов, в том числе региональной инфраструктуры, лесов, водных ресурсов и других.

До этого гендиректор Роскосмоса рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
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Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
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