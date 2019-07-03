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03.07.2019
Военное обозрение

Египет планирует купить крупную партию китайских истребителей JF-17 "Гром"

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Руководство ВВС Египта в своём официальном выступлении, переданном по национальному телевидению, озвучило планы по скорой модернизации парка своих самолётов, мотивировав это тем, что "эскалация взаимоотношений на Ближнем Востоке не только не снизилась по своему уровню, но ещё более обостряется в последнее время".

Источник изображения: topwar.ru

Всего на первом этапе Египту требуется замена приблизительно 100 истребителей, и главным кандидатом для перевооружения выбран китайский JF-17, известный как "Гром".

Как было отмечено, предварительный выбор в пользу данной машины египетское руководство сделало из-за комплекса факторов. Во-первых, по итогам проходившего недавно в Париже авиасалона китайский истребитель произвёл если не фурор, то большое впечатление на египетскую делегацию своими лётно-техническими данными.

Во-вторых, китайский концерн смог предложить египетской стороне очень низкую стоимость каждой боевой и учебно-тренировочной машины при оптовом заказе примерно в 100 единиц, что немаловажно для египетской экономики, находящейся в стагнации с 2011 года.

В-третьих, китайской стороной была предложена крайне дешёвая и очень лояльная программа по подготовке пилотов и по комплексному сервисному обслуживанию данных истребителей. Это также, по мнению египетской стороны, очень выгодно отличает самолёты данного производителя от западных и российских аналогов.

В-четвёртых, китайские производители даже оказались не против того, чтобы в будущем открыть в Египте пусть ограниченное, но перенесённое в эту страну производство запчастей для данных машин.

Командование египетских ВВС отмечает рост качества китайской авионики. За последние годы он оказался очень значительным.

Ко всему этому можно добавить ещё один фактор, способствующий реализации данной сделки – то, что многоплановое взаимодействие в различных сферах между Египтом и Китаем очень усилилось в последние годы.

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Страны
Египет
Китай
Россия
Продукция
FC-1
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