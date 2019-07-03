Новый глава МИД Молдавии сожалеет, что назвал приднестровский конфликт "гражданской войной"

Кишинев. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Новый министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску признал своим просчетом тот факт, что применил термин "гражданская война" по отношению к приднестровскому конфликту.

Об этом он заявил в видеообращении, размещенном во вторник на своей странице в "Фейсбуке", из Бухареста, где находится с рабочим визитом.

Выступая накануне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану, он заявил, что в 1992 году в Молдавии имела место "гражданская война". Это заявление вызвало шквал критики со стороны перешедшей в оппозицию Демократической партии и ряда других структур правого толка, которые не входят в правящую коалицию. Они считают, что "приднестровский конфликт произошел из-за вмешательства 14-й российской армии, которая воевала на стороне сепаратистов".

Попеску вынужден был выступить с уточнениями.

"Моим просчетом, достойным сожаления, является тот факт, что выбрал неудачные слова, применив термин "гражданская война" по отношению к приднестровскому конфликту",- сказал министр.

Он заявил, что "сожалеет об этом просчете", и надеется на "скорейшее преодоление в обществе недопонимания, связанного с данным заявлением".

"Общеизвестным является тот факт, что Россия не придерживалась принципов нейтральности в данном конфликте, а российская армия предпринимала враждебные действия против интересов Молдавии - это признано, как на национальном, так и международном уровнях", - подчеркнул Попеску.

По его словам, вместе с тем, "сейчас необходимо смотреть в будущее, сосредоточиться на выполнении широкой повестки европейских реформ - необходимо разблокировать внешнее финансирование, прилагать усилия в борьбе с коррупцией, а также в урегулировании приднестровского конфликта".

"И, несмотря на этот просчет, моя работа будет сконцентрирована на восстановлении внешних связей Молдовы, укреплении сотрудничества с Румынией, Украиной, ЕС. Потому что только таким образом Молдавия сможет преодолеть политико-экономический кризис, который переживала в последние годы", - заявил министр.