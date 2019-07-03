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03.07.2019
Российская газета

Вьетнамцы готовятся к "Танковому биатлону" на модернизированных Т-54М3

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Вьетнамские экипажи в ходе подготовки к "Танковому биатлону-2019", который будет проходить в России в рамках Армейских международных игр, интенсивно тренируются на специально подготовленном полигоне.

Не имея в своем распоряжении Т-72Б3 - основной машины соревнований, они в качестве учебной техники использую танки Т-54М3. В текущем году сухопутные войска Вьетнама получили первую партию Т-90С, но пока эти современные машины осваивают, поэтому решено использовать старую и гораздо более дешевую технику.

"Пятьдесят четвертые" выпущены еще в 50-е годы и были предоставлены Советским Союзом во время войны за воссоединение.

Часть находящихся на вооружении народной армии танков прошли модернизацию. Они получили дополнительное бронирование корпуса и башни. Мощность двигателя увеличили.

Возросшая точность стрельбы обеспечивается внедрением современной системы управления огнем со стабилизатором в двух плоскостях, лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и специальными датчиками.

На орудие, которое, по некоторым данным, осталось прежним, установили теплозащитный кожух.

Экипажи учатся проходить скоростные участки, так называемую "гребенку", водные преграды и прочие препятствия, которые им встретятся в ходе будущих соревнований.

Большое внимание уделено поражению целей из пушки, спаренного и зенитного крупнокалиберного пулеметов.

Насколько хорошо удалось подготовиться вьетнамским танкистам, мы увидим уже скоро, в ходе проведения соревнований в подмосковном Алабино.


Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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