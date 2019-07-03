В Генпрокуратуре отметили укрепление финансовой дисциплины в Роскосмосе

Речь идет о сфере космического оборонного заказа, уточнил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил об укреплении финансовой дисциплины в сфере космического оборонного заказа.

"Во взаимодействии с госкорпорацией "Роскосмос" прокуратуре удалось добиться укрепления финансовой дисциплины в сфере космического оборонного заказа, улучшить ситуацию с его исполнением, сократить задолженность предприятий по невыполненным обязательствам", - сказал он в интервью журналу "Право и защита".

По словам Демешина, деятельность нынешней администрации Роскосмоса с контроля Генпрокуратуры не снимается, он ведется в постоянном режиме. Вместе с тем он заметил, что "результат деятельности нового руководства [Роскосмоса] стоит ждать чуть позже".

Он сообщил, что Роскосмосом по итогам рассмотрения представления Генпрокуратуры обеспечивается устранение нарушений. "Введена жесткая система контроля за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе. Проведена работа по закреплению персональной ответственности должностных лиц, формируется система внутреннего контроля, обеспечивающая постоянный мониторинг подведомственных мероприятий", - рассказал Демешин. По его словам, корпорация организовала ряд аудиторских проверок. По факту выявленных нарушений проведены служебные проверки, около 20 виновных должностных лиц уволены из корпорации и ключевых предприятий космической отрасли.