Самолет ВВС США прибыл в Россию для проведения наблюдательных полетов
Вашингтон/Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - На подмосковном аэродроме Кубинка во вторник совершил посадку американский военный самолет OC-135B для проведения очередного наблюдательного полета над Россией в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, в понедельник после трансатлантического перелета сделал промежуточную посадку на авиабазе США Рамштайн в Германии, а затем направился в Россию.
В рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком.
Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.
В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.
Как сообщалось, самолеты ВКС РФ с конца марта также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.
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