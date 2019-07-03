Самолет ВВС США прибыл в Россию для проведения наблюдательных полетов

Самолет ВВС США Boeing OC-135B, совершающий облет в рамках Договора по открытому небу.

Вашингтон/Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - На подмосковном аэродроме Кубинка во вторник совершил посадку американский военный самолет OC-135B для проведения очередного наблюдательного полета над Россией в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, в понедельник после трансатлантического перелета сделал промежуточную посадку на авиабазе США Рамштайн в Германии, а затем направился в Россию.

В рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком.

Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Как сообщалось, самолеты ВКС РФ с конца марта также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.