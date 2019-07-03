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03.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России ответили на американские слухи об "Авангарде"

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Источник изображения: Минобороны России/Youtube

Производство и поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард" производятся четко по графику и без сбоев, заявили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

"Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев", – приводит сообщение ТАСС.

В свою очередь военный эксперт Виктор Мураховский назвал заявление американских СМИ "уткой" спецслужб США, передает РИА "Новости".

По его словам, на деле Россия "не испытывает никаких проблем с производством теплозащитных покрытий ни для космических кораблей, ни для межконтинентальных баллистических и противоракет".

Ранее американские СМИ со ссылкой на разведку США, заявили, что Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард". Журналисты утверждают, что "разработка выходит слишком дорогостоящей", при этом не удается найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками.

"Авангарды" – комплексы стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой.

Как поясняла газета ВЗГЛЯД, "Авангард" – не ракета в прямом понимании этого слова. Это оснащение для ракетных комплексов стратегического назначения, основой которого является гиперзвуковой маневрирующий блок. Устанавливаться он планируется на МБР "Сармат" (РС-28).


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Сармат МБР
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЗЛА
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