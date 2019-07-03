В России рассказали о ходе строительства комплексов "Авангард"

Производство и поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард" идет по графику и без сбоев. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова, пишет ТАСС.

"Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник телеканал CNBC сообщил со ссылкой на данные отчета американской разведки, что в России произведут не более 60 ракет "Авангард". Утверждалось, что Москва якобы не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками.

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с "Известиями" назвал сообщение лживой пропагандой. По его словам, из чего на самом деле состоит блок "Авангард", американской разведке вряд ли известно.

Боевой блок "Авангарда" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз. Также возможности крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств ПРО.

Кроме того, сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс или стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше — 30 чисел Маха.

В конце 2018 года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Ракеты сбили условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин.