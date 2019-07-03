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03.07.2019
ТАСС

В аппарате Борисова заверили, что производство комплексов "Авангард" идет без сбоев

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее американские СМИ сообщили о сокращении выпуска из-за трудностей с получением необходимых компонентов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производство и поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард" идет по графику и без сбоев. Так в аппарате вице-премьера Юрия Борисова прокомментировали сообщения американских СМИ о том, что в России произведут меньше, чем ранее планировалось, комплексов "Авангард" из-за трудностей с получением необходимых компонентов.

"Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев", - сказали в аппарате вице-премьера.

В понедельник на сайте телеканала CNBC вышла публикация, в которой со ссылкой на информацию американской разведки утверждалось, что в России произведут меньше новейших гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард", чем ранее планировалось, из-за трудностей с получением необходимых компонентов. По словам источников телеканала, которые, как сообщается, ознакомились с докладом американских разведывательных служб, российская сторона якобы испытывает нехватку комплектующих из углеродного волокна, необходимых для производства "Авангарда". Один из источников уточнил, что Россия выпустит не более 60 единиц комплексов этих гиперзвуковых вооружений, поскольку "производство обходится слишком дорого".

В октябре 2018 года CNBC выступил с утверждением, что Москва признала имевшиеся у нее компоненты из углеродного волокна недостаточно надежными. По версии телеканала, российская сторона пока не нашла, откуда получать данные изделия. Как следует из материала, разведка США полагает, что комплекс будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По данным РВСН, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. Как отмечали в Минобороны, всего в этом году на боевое дежурство должны заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".

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Продукция
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