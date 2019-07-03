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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Российский фрегат провел стрельбы в Атлантике

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Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото
Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Фрегат Северного флота (СФ) "Адмирал Горшков" в ходе учений в Атлантике провел артиллерийские стрельбы, сообщил официальный представитель СФ Вадим Серга.

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", возглавляющий отряд кораблей и судов Северного флота в дальнем походе, провёл учение по нанесению поражения надводному кораблю условного противника", - сказал Серга.

Он сообщил, что боевой расчёт артиллерийской установки А-192 выполнил стрельбу по имитированной надводной цели. Учение состоялось в Атлантическом океане вдали от судоходных путей.

"Помимо непосредственного выполнения артиллерийских стрельб, экипаж фрегата отработал весь комплекс мероприятий по ведению морского боя, в том числе определение параметров надводной цели, выдача целеуказания, маневрирование и применение средств маскировки", - сказал представитель СФ.

Также моряки отработали борьбу за живучесть оружия и технических средств корабля при получении условных повреждений.

За время дальнего похода, который продолжается с 26 февраля, фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" прошёл порядка 30 тысяч морских миль и провёл несколько боевых учений, в том числе по нанесению ракетного удара по береговым объектам и группировке кораблей условного противника с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
ИТ
СФ
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