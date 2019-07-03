Российский фрегат провел стрельбы в Атлантике
Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Фрегат Северного флота (СФ) "Адмирал Горшков" в ходе учений в Атлантике провел артиллерийские стрельбы, сообщил официальный представитель СФ Вадим Серга.
"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", возглавляющий отряд кораблей и судов Северного флота в дальнем походе, провёл учение по нанесению поражения надводному кораблю условного противника", - сказал Серга.
Он сообщил, что боевой расчёт артиллерийской установки А-192 выполнил стрельбу по имитированной надводной цели. Учение состоялось в Атлантическом океане вдали от судоходных путей.
"Помимо непосредственного выполнения артиллерийских стрельб, экипаж фрегата отработал весь комплекс мероприятий по ведению морского боя, в том числе определение параметров надводной цели, выдача целеуказания, маневрирование и применение средств маскировки", - сказал представитель СФ.
Также моряки отработали борьбу за живучесть оружия и технических средств корабля при получении условных повреждений.
За время дальнего похода, который продолжается с 26 февраля, фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" прошёл порядка 30 тысяч морских миль и провёл несколько боевых учений, в том числе по нанесению ракетного удара по береговым объектам и группировке кораблей условного противника с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки.
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