Республика Корея предлагает танки K2 "Блэк Пантер" ВС Норвегии

ЦАМТО, 2 июля. Республика Корея стремится расширить связи в оборонной сфере с Норвегией и Швецией в рамках усилий по увеличению объемов экспорта продукции военного назначения в скандинавские страны.

По информации Jane's Defence Weekly, Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея объявило, что рассматривает возможность экспортировать основной боевой танк K2 "Блэк Пантер" разработки Hyundai Rotem Вооруженным силам Норвегии.

Руководитель DAPA Ван Юнг-хон (Wang Jung-hong) заявил, что K2 удовлетворяет требованиям ВС Норвегии, которые намерены заменить состоящие на вооружении ОБТ "Леопард-2". Предполагается, что Сухопутные войска Норвегии примут новые ОБТ на вооружение в середине 2020-х гг.

В заявлении DAPA указано, что руководители агентств по закупке вооружений Республики Корея и Норвегии также договорились изучить другие сферы сотрудничества в области обороны и военной техники.

Кроме того, в Стокгольме представители Республики Корея и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в области оборонной промышленности. Целью соглашения является поддержка двусторонней торговли ПВН, а также сотрудничество в сфере передачи технологий и реализации потенциальных проектов совместного производства ВиВТ.

В 2017 году Республика Корея заключила контракт стоимостью 383 млн. долл. на продажу 155-мм самоходных гаубиц K-9 "Тандер" ВС Норвегии. Поставки запланированы на конец текущего года. В 2013 году Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) подписала контракт на поставку ВМС Норвегии корабля обеспечения стоимостью 216 млн. долл.

Республика Корея ранее не экспортировала оборонную продукцию в Швецию, хотя шведская Saab поставила СВ Республики РЛС артиллерийской разведки ARTHUR. В сентябре 2018 года Saab заключила с DAPA контракт стоимостью 57 млн. долл. на поддержку этих систем совместно с южнокорейской фирмой LIG Nex1.

Ранее Республика Корея уже достигла договоренностей о сотрудничестве в области торговли продукцией оборонного назначения с Новой Зеландией, Филиппинами, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Вьетнамом.