Неуправляемый искусственный интеллект и кибератаки являются основными рисками цифровых технологий - Аксаков

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Выход искусственного интеллекта из-под контроля и кибератаки на объекты стратегически важной инфраструктуры являются основными рисками развития цифровых технологий, заявил в ходе выступления на международном форуме "Развитие парламентаризма" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы понимаем, что искусственный интеллект и все автоматические процессы могут выйти из-под контроля. Это риск номер один", - сказал Аксаков. Депутат призвал парламентариев других стран таким образом прописать законодательство, чтобы цифровые инструменты не вышли из-под контроля человека: "Мы все ближе и ближе к тому, чтобы многие сюжеты из фильма "Терминатор" стали реальностью, и это надо иметь в виду, развивая цифровые технологии своих стран".

Среди рисков развития цифровых технологий парламентарий отметил и кибератаки. "Мы видим, что у нас в стране атаки на финансовые системы ежегодно возрастают не менее чем на 40%. Большинство из них заканчивается неуспешно, но количество переходит в качество. Имея в виду рост кибератак на различные системы: энергетические, финансовые, другие элементы стратегически важной инфраструктуры", - сказал Аксаков, добавив, что цифровые технологии трансграничны, и для того, чтобы успешно справляться с рисками, нужно международное регулирование и кооперация в правовой сфере.

"Цифровое развитие требует международного регулирования, и мы должны выработать общие стандарты этого регулирования. Мы должны договориться о правилах работы таким образом, чтобы обезопасить нас и от выхода из-под контроля искусственного интеллекта, и от всевозможных кибератак", - еще раз подчеркнул депутат.