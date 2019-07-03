Кипр отказался закрывать свои порты для кораблей ВМФ РФ

Кипр не будет закрывать свои порты для военных кораблей ВМФ РФ, несмотря на требование Вашингтона наложить запрет на такие посещения. Об этом заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам министра обороны республики, Никосия не будет выполнять требования США и продолжит предоставлять свои портовые сооружения военным кораблям из России и других стран, несмотря на законопроект США, который выдвигает прекращения подобной практики в качестве условия отмены эмбарго на поставки оружия Кипру.

Выступая на государственном радио, Ангелидис заявил, что США не могут заставить Кипр прекратить предоставление своих услуг кораблям российского или другого военного флота, даже если американский Сенат ради этого готов принять законопроект, снимающую эмбарго на поставку оружия в Восточное Средиземноморье.

Ни одна страна не может возложить на Кипр обязательство прекратить предоставление услуг российским или иным судам

- подчеркнул он.

Позицию министра обороны поддержал президент Кипра Никос Анастасиадис, который назвал предложение Вашингтона внести поправку в законопроект о недопуске в порты Кипра кораблей ВМФ РФ "недостойным шагом".

Напомним, что Соединенные Штаты попытались принудить Кипр к закрытию кипрских портов для российских военных кораблей. Сенат США пообещал Кипру принять новый законопроект, снимающий эмбарго на поставку вооружений республике, но с условием закрытия портов для кораблей ВМФ РФ.

Подробнее о данном предложении Вы можете прочитать в материале "Военного обозрения" "США принуждают Кипр запретить швартовку кораблей ВМФ РФ"