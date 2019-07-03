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03.07.2019
Lenta.ru

В США вычислили проблему России с производством гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России не смогут произвести более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард" из-за нехватки подходящего сырья. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на американскую разведку.

Источник рассказал, что Россия не нашла поставщика углеродного волокна с необходимыми характеристиками, что и стало причиной проблемы. Спецслужбы США считают, что разработка оказалась слишком дорогостоящей для Москвы.

Президент России Владимир Путин впервые рассказал о ракетах "Авангард" в марте 2018 года. Тогда же он заявил, что они поставлены в серийное производство.

"Авангард" — это ракетный комплекс стратегического назначения. Основой его оснащения является гиперзвуковой маневрирующий боевой блок, запускаемый к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Этот комплекс производится для преодоления противоракетной обороны противника.

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
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