Российские военные возьмут под опеку одну из самых диких стран Африки

Военные советники Министерства обороны РФ, как стало известно газете ВЗГЛЯД, будут отправлены в крайне экзотичный регион Африки – Гвинею-Бисау. Почему эта страна обратилась к России с подобной просьбой, какое отношение это имеет к торговле наркотиками в Европе и с чем столкнутся прибывшие на место сотрудники Минобороны РФ?

Военные ведомства России и Гвинеи-Бисау подписали во вторник соглашение о сотрудничестве. "Соглашение... послужит развитию наших отношений в оборонной сфере", – сказал министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Республики Гвинея-Бисау Эдуарду Коштой Саньей. Шойгу отметил, что отношения между Россией и Гвинеей-Бисау имеют давнюю историю и традиционно носят дружественный характер.

Детали соглашения не разглашаются, а слова главы Минобороны РФ были округлы и дипломатичны. Но, по данным источников газеты ВЗГЛЯД, на первом этапе сотрудничества с этой западноафриканской страной речь идет о посылке в Бисау российских советников, которые смогли бы наладить учебный процесс среди военнослужащих местной армии. Есть также основания полагать, что российским советникам на первых порах придется оценить масштаб истории, в которую они ввязались по долгу службы – проклиная тот день, когда их занесло на португальское отделение в тех учебных заведениях, в которых они учились.

Дело в том, что армия Гвинеи-Бисау уникальна по своему составу, вооружению и опыту. И надо очень постараться, чтобы найти еще один такой экземпляр на планете.

Численность вооруженных сил Гвинеи-Бисау колеблется в зависимости от климатического сезона – от 3500 до 6000 военнослужащих. Есть еще 2000 жандармов, вооруженных легким стрелковым оружием. Армия на бумаге состоит из пяти пехотных и одного артиллерийского батальонов, одного бронетанкового эскадрона, инженерной и разведывательной рот.

Да, бронетехника есть. 10 танков Т-34-85 из тех, что лично Берлин брали. От 10 до 20 легких плавающих танкеток ПТ-76 (очень полезная вещь в условиях Гвинеи-Бисау), 16 БТР-40, 20 китайских бронеавтомобилей без запчастей, ну и там еще авто- и бронехлама поменьше. Летать может только один неопознанный объект – латаный-перелатаный Ми-8, тем не менее его обслуживает аж 100 человек личного состава ВВС республики. Чем эти воздухоплаватели заняты на практике – разговор ниже.

Примерно та же история и с флотом, состоящим из шести старых американских сторожевых кораблей, утратившего боеспособность немецкого (в смысле Третьего рейха) тральщика Kondor и четырех советских торпедных катеров проекта 206 "Шторм". То есть по-своему антиквариат. Говорят, что еще один такой катер проекта 206 есть у Камбоджи, но, возможно, это морская байка.

При этом армия Гвинеи-Бисау обладает решающим влиянием на жизнь этого маленького государства. После получения независимости от Португалии в 1974 году военные перевороты в Гвинее-Бисау случались чаще, чем в какой-либо другой африканской стране.

Вечно правящая Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) по своим идеям и происхождению родственна всем аналогичным национально-освободительным движениям социалистического и панафриканского толка. Но в Гвинее еще в колониальный период сложилось четкое политическое разделение населения по расовому и племенному признаку. Так, партию ПАИГК и вообще идею борьбы за независимость поддерживало племя баланте, выходцы с островов Кабо-Верде и богатые мулаты.

И сейчас в армии Гвинеи-Бисау служат почти исключительно представители племени баланте, которое составляет не более 20% населения страны. Метисов и выходцев с Кабо-Верде не то что из руководства, а вообще из страны изгнали еще в 1980 году после очередного военного переворота, который проходил исключительно под лозунгом избавления от "засилья кабовердиануш" (то есть выходцев с островов Кабо-Верде, группировавшихся в правительстве и партии вокруг своего одноплеменника Луиша Кабрала). При этом крупнейшее в Западной Африке агрессивное племя фульбе (в Гвинее-Бисау до 30% населения, а соседних странах и того больше) изначально вообще поддерживало белых, а теперь не доверяет никому вокруг. В стране практически все перевороты и периодически вспыхивающие гражданские войны связаны исключительно с расовыми и племенными противоречиями, а не с политической позицией противоборствующих сторон.

"Коренные" африканцы-гвинейцы терпеть не могут выходцев с островов и метисов, а внутри себя "коренные" делятся на фульбе и баланте, чьи интересы никак не пересекаются. При этом фульбе в массе своей мусульмане, а люди баланте, включая офицерский корпус армии, считаются христианами. Однако еще во время войны за независимость европейски образованным братьям Кабрал приходилось уговаривать своих соратников "не слушать колдунов" и учиться у советских товарищей военному делу настоящим образом. С тех пор ничего в их сознании не изменилось. Обращение к колдуну, чтобы он заговорил тебя и твое оружие перед боем, считается более важным элементом военной подготовки, нежели, скажем, чистка оружия.

Как с этим будут справляться теперь уже российские советники, если это "советским товарищам" не удалось – загадка. Кстати, именно на Гвинею-Бисау приходится основная масса баек о тяготах и юмористической стороне жизни советских военных советников и переводчиков – заметно больше, чем про реально воевавшие Анголу, Мозамбик и Эфиопию. И это связано в первую очередь с крайней отсталостью местного населения даже по сравнению с тропической или Южной Африкой.

Но и это не самое сложное в Республике Гвинея-Бисау. В конце концов, все эти проблемы мало чем отличаются от аналогичных историй в ЦАР, Бурунди, Руанде, Мозамбике – другой современной клиентуре РФ в Африке. Разве что в богатой и относительно цивилизованной Анголе ситуация в этом плане лучше и понятней. Есть проблема глобального характера.

Острова Зеленого мыса (они же по-португальски Кабо-Верде), острова Бижагош и сама Гвинея-Бисау очень удачно расположены географически. Это самая близкая к Латинской Америке точка Западной Африки. Если проводить прямую линию через Атлантический океан от бразильского Наталя до Бисау – это будет самый короткий путь через острова Виа душ Ремедуш. За пару дней его преодолевают даже маломерные суда. А для самолета это вообще не проблема, даже если это какая-нибудь одномоторная "Сессна".

В результате приблизительно с начала 2000-х годов Гвинея-Бисау превратилась в главный перевалочный пункт латиноамериканского кокаина в Европу. Скоростные катера, маленькие самолетики так и шныряют по маршруту Наталь – Виа душ Ремедуш – Кабо-Верде – Бижагош. А острова Бижагош не только закрывают путь к столице, но и издревле пользовались серьезной самостоятельностью. Достаточно сказать, что официально Португалия включила острова и их жителей – воинственное племя биджого, славившееся еще в средневековье мореплавательными навыками – только в 1936 году, то есть по колониальным меркам буквально вчера. А теперь люди биджого окончательно бросили ловить рыбу и с удовольствием вылавливают в океане сброшенные с самолетиков и катеров мешки с кокаином. Там же его фасуют и отправляют в Европу через Сенегал и Сахару по бывшей трассе гонки Париж – Дакар.

Собственно говоря, именно по этой причине гонку и закрыли – люди фульбе и хауса с оружием в руках охраняют всю трассу до Марокко и Ливии и неправильно понимали появление на ней посторонних машин с телекамерами. Далее кокаин попадает в Европу в желудках нелегальных мигрантов – тех самых, о которых так печется либеральное европейское сообщество и лично фрау Меркель. Ну и немного катерами в Испанию.

Весь этот бизнес оценивается в миллиарды долларов. Считается, что картели на корню скупили не только жителей островов Бижагош, но и командование ВВС и ВМС Гвинеи-Бисау. США и Евросоюз несколько раз вводили санкции против отдельно взятых командиров авиации и флота Гвинеи-Бисау, арестовывали их счета и все тому подобное.

Весной 2012 года случился очередной переворот, президента и премьер-министра выслали в Кот-д'Ивуар, но военная хунта во главе с Мамаду Туре Курума не была признана Европейским союзом и попала под тотальные санкции. Генерал Курума откровенно разъяснял, что военные свергли гражданскую власть, потому что гражданские собирались обратиться к Анголе за военной помощью в "реформировании" армии, поскольку армия вообще прекратила хоть как-то формально подчиняться гражданским властям. Осенью того же 2012 года случилась новая, но неудачная попытка переворота. Через два года военные сдались, и в 2014 году были объявлены выборы президента, на которых победил кандидат от все той же ПАИГК Жозе Мариу Ваш.

С тех пор в стране в год меняется по три премьер-министра, причем каждое кадровое изменение тут же угрожает вспышкой насилия. Сейчас вроде бы найден компромисс в лице премьера Аристидиша Гомеша, который удерживается в своем кресле рекордные полтора года. Человека надо поддержать. Предполагается, что армия Гвинеи-Бисау не так привязана к наркоторговле, как ВВС и ВМС, и может все-таки навести порядок в стране, если ее немного отрихтовать.

То есть Гвинея-Бисау – один из самых сложных регионов Африки, в котором есть небольшой шанс немного цивилизовать происходящее. Но надеяться на быстрый успех не стоит. Португальцам за 500 лет не удалось. Именно поэтому, несмотря на "историческую дружбу", никто в прорубь не кидается. Миссия первых российских военных советников почти наверняка будет в первую очередь оценочной (не хочется употреблять слово "разведывательной"). Посольство РФ в Бисау расположено окно в окно с посольством Франции и через дом от португальского. Идет негласный спор, у кого бассейн больше. Пока с отрывом побеждают французы, у которых два бассейна. И эта конкуренция не только шуточная.

Гвинейцы выработали в себе идиосинкразию ко всему португальскому и португалоязычному, включая Анголу, и потому вполне могли пойти на сделку с французами. Особенно учитывая сильное влияние Парижа в Кот-д'Ивуаре, где проживает большая часть народа фульбе и куда регулярно изгоняют свергнутых президентов и премьер-министров Гвинеи-Бисау. Но Франция ведет себя в регионе пассивно – и тогда почему бы России не занять это пустое место?

Да, история сложная, ну а что в Африке легко? Крокодилов ловить тоже непросто. А многие в Гвинее-Бисау этим живут, если не фасуют на островах кокаин и не собирают на продажу орехи кешью. Непросто будет. Но интересно.

Евгений Крутиков