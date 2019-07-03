Конкурс "Технолидер" откроет молодые таланты предприятий ОПК России

Стартовал Всероссийский конкурс инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России "Технолидер-2019". Его организатор Союз молодых инженеров России при поддержке Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Первый этап конкурса состоялся на площадке технополиса "ЭРА" во время международного военно-технического форума "Армия-2019". Ребята и девушки – сотрудники предприятий оборонки представили свои проекты в области интеллектуальных военных систем, сообщает пресс-служба Союза молодых инженеров России.

Спектр приложения усилий весьма широк. Молодые инженеры показали шлем виртуальной реальности, полностью собранный из отечественных комплектующих, бионический электрический протез для реабилитации военнослужащих, малоразмерные разведывательные аэростаты, беспилотный разведчик-целеуказатель, интеллектуальные системы управления проектированием и другие.

Один из проектов уже нашел своего заказчика: корпорация "Тактическое ракетное вооружение" приобретает партию шлемов виртуальной реальности для комплектации своих тренажеров.

"Сегодня мы познакомились с настоящими капитанами цифровой трансформации оборонной промышленности - молодыми, талантливыми и перспективными. Наш конкурс для них - карьерный лифт. Будем помогать им расти профессионально. Окажем содействие в реализации представленных на конкурсе проектов", - подвел итоги первого этапа конкурса председатель Союза молодых инженеров России Евгений Мирошниченко.

Для участия в конкурсе "Технолидере-2019" заявки подали молодые специалисты из 37 предприятий ОПК. Прием заявлений продолжится до конца августа 2019 года. Все проекты будут направлены для экспертизы и последующей реализации в технополис "ЭРА". Следующие этапы и финал конкурса пройдут в сентябре на площадке технополиса "ЭРА" в Анапе. Здесь же молодые специалисты предложат пройти обучение основам цифровой трансформации промышленности, повысят свои управленческие компетенции.