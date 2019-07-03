Эксперт назвал дезинформацией слухи о нехватке композитов для "Авангарда"

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с "Известиями" назвал лживой пропагандой сообщение американских СМИ о том, что Россия выпустит ограниченное количество гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард" из-за трудностей с получением необходимых компонентов.

Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на данные отчета американской разведки, что в России произведут не более 60 ракет "Авангард". Утверждалось, якобы, что Москва не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками.

Из чего на самом деле состоит блок "Авангард", американской разведке вряд ли известно, полагает эксперт.

"Они посчитали, что углеродные волокна используются в обшивке некоторых спускаемых космических аппаратов, чтобы снизить температурное воздействие на корпус", — сказал Леонков.

На самом деле корпус "Авангарда" делается по другой технологии, подчеркнул Леонков. При этом, какие именно компоненты используются в ракете, он не сказал, сославшись на ограничение информации.

Конкретное число ракет "Авангард" в сообщении CNBC Леонков назвал признаком дезинформации. "Почему мы должны выпускать только 60 "Авангардов"? Мы выпустим столько, сколько посчитаем нужным. Фактически "Авангард" — это боеголовка, которая стоит на ракете. Сколько их потребуется — 2, 3, 90, 190 — это дело России", — заключил редактор журнала "Арсенал Отечества".

Боевой блок "Авангарда" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз. Также возможности крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств ПРО.

Кроме того, сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс или стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше — 30 чисел Маха.

В конце 2018 года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Ракеты сбили условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин.