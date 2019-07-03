СВ США получат ЗУР "Стингер", адаптированные для борьбы с БЛА

ЦАМТО, 2 июля. По информации Raytheon, Сухопутные войска США проводят модернизацию ЗУР "Стингер" путем их оснащения неконтактными взрывателями в целях противодействия растущей угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Модернизация позволяет с применением ПЗРК "Стингер" уничтожать более широкий спектр угроз на поле боя, подрывая боевую часть вблизи цели и сохраняя при этом возможность ракеты поражать объект за счет прямого попадания в него.

СВ США завершили сертификационные испытания нового неконтактного взрывателя и намерены приступить к поставкам усовершенствованной ракеты в войска в конце 2019 года.

По заявлению вице-президента Raytheon Land Warfare Systems Сэма Денеке, усовершенствование "Стингер" предоставляет в распоряжение подразделений СВ доступное и эффективное решение для поражения растущего числа БЛА противника.

Он отметил, что важность борьбы с БЛА подтверждает проявленная несколькими странами заинтересованность в покупке модернизированных ракет.

По данным Raytheon, ПЗРК "Стингер" применялись в четырех крупных конфликтах, в ходе которых было сбито более 270 самолетов и вертолетов. Комплексы были закуплены 18 странами и всеми четырьмя видами ВС США. ЗУР "Стингер" также применяются на ударных вертолетах "Апач".

Как сообщал ЦАМТО, ЗУР "Стингер" обычно поражает цель при непосредственном контакте с ней, что позволяет выполнять перехват больших целей, типа крылатых ракет и самолетов. Новый неконтактный взрыватель обеспечивает возможность поражать малоразмерные цели, к примеру, БЛА.