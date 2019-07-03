Видео: Т-55 сил Хафтара обратил противника в бегство

В ходе затянувшейся осады Триполи бойцы Ливийской Национальной Армии фельдмаршала Хафтара продолжают применять средние танки Т-55.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены моменты одной из атак. Причем съемки велись с помощью специальной камеры непосредственно с крыши башни боевой машины.

"Пятьдесят пятый", плавно раскачиваясь, движется по шоссе в окрестностях мегаполиса и ведет огонь из своей 100-мм пушки. За время короткого ролика мы видим всего три выстрела, все во время коротких остановок. При этом постоянно слышны звуки стрельбы из стрелкового оружия.

Удивляет, что машина движется не по асфальтовому покрытию, а по обочине, которая может быть заминирована. Но, похоже, у экипажа на этот счет свои соображения.

Было бы трудно понять, в какие цели посылают снаряды танкисты - хафтаровцы, если бы авторы ролика не сопроводили видео танковой атаки кадрами, снятыми с борта разведывательного беспилотника. Оказывается, все это время он ведет наблюдение за позициями противника. Появление танка и взрывы снарядов сеют панику в рядах тех, кто находится за сооруженными укреплениями. Они в спешке покидают их: одни - на небольшом пикапе, другие - своим ходом.

В распоряжении сил, обороняющих Триполи, имеются различные противотанковые средства, в том числе мощные управляемые ракеты. Они также применяют танки, и порой очень успешно, но в этот раз по какой-то причине никакого противодействия оказано не было.

Алексей Брусилов