Американские "джавелины" обнаружены в Ливии

Всплывают подробности о том, кто снабжает оружием Ливийскую национальную армию маршала Халифы Хафтара. Представители войск, верных прозападному правительству Триполи, осаду которого уже несколько месяцев ведет армия Хафтара, показали журналистам образцы трофейного оружия, захваченного у ЛПА.

Источник изображения: topwar.ru

Всеобщее внимание привлекли американские ПТРК FGM-148 Javelin. Знаменитые "джавелины" - переносные противотанковые ракетные комплексы, предназначенные для поражения бронетехники и низколетящих целей вроде вертолетов или беспилотных летательных аппаратов. Они использовались в ряде современных конфликтов. Теперь, получается, активное применение "джавелины" нашли и в Ливии.

США поставляют "джавелины" своим союзникам, в списке которых Великобритания, Австралия, Франция, а также Южная Корея, Эстония, Грузия, а с некоторых пор и Украина. Поставляются "джавелины" и на Ближний Восток – в Иорданию, Катар, Бахрейн, Оман и ОАЭ. Но вот Ливийской национальной армии Хафтара США, разумеется, поставлять "джавелины" не могли.

Впрочем, ответ на вопрос, откуда у людей Хафтара американские ПТРК, был найден практически сразу. На таре маркировка Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). И действительно, ОАЭ приобретали "джавелины" у американцев, правда точное количество оказавшихся в Эмиратах ПТРК неизвестно.

Источник изображения: topwar.ru

Если данные о том, что ОАЭ поставляет оружие маршалу Хафтару подтвердятся, то это будет означать, что нарушено оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.

Кроме того, соглашение страны-покупателя ПТРК FGM-148 Javelin с США как страной-продавцом предусматривает запрет на передачу или продажу оружия третьим странам. Поэтому у ОАЭ могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с Вашингтоном.