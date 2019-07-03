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03.07.2019
Российская газета

Эксперт назвал "уткой" новость о проблемах с "Авангардом"

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Сообщение американского телеканала CNBC о нехватке материалов для массового изготовления гиперзвуковых ракет "Авангард" не советуют действительности. Недостоверную информацию через СМИ распространяют спецслужбы США. Об этом заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

"Они специально вбросили "утку" на фоне сообщений о проблемах с крылом нашего гражданского самолета МС-21", - заявил эксперт.

По его данным, российские предприятия не испытывают проблем с производством теплозащитных покрытий межконтинентальных баллистических ракет или противоракет. Наглядным тому доказательством стал прошедший пуск новой противоракеты, летящей на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы.

Кроме того, в мае командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Авангард" уже начали поступать в войска. Инфраструктуру ракетного полка с "Авангардом" заблаговременно развернули в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области. Полк заступит на боевое дежурство к концу нынешнего года.

Напомним, что баллистическая ракета "Авангард" движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы корпуса планирующего крылатого блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. Сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше - 30 чисел Маха.

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар через 15 минут после запуска.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Компании
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ГЗЛА
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