Турецкие СМИ: Упавшая на Кипре ракета вышла из-под контроля ПВО Сирии

Непризнанная Турецкая республика Северного Кипра продолжает расследование инцидента с падением на ее территорию фрагментов ракеты ЗРК С-200. В настоящее время найдены 10 фрагментов взорвавшейся ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

Естественно, ситуация с ракетой советского производства крайне заинтересовала и ближайших соседей Сирии – Турцию и Израиль, у которых есть свои собственные соображения и интересы.

Так, в турецкой газете "Сабах" появился материал, ссылающийся якобы на сирийские источники. В нем сообщается, что ЗРК С-200 сирийские ПВО применили в ночь на 1 июля 2019 года для защиты от ракетного удара, нанесенного Израилем по целям в Сирии.

Как пишет газета "Сабах", одна из ракет С-200 якобы вышла из-под контроля сирийских зенитчиков и полетела в сторону острова Кипр. На высоте примерно 300 метров над землей ракета взорвалась. Причем в газете не сообщают, взорвалась ли она сама, кто-то ее сбил или же сирийским офицерам ПВО все же удалось включить систему самоуничтожения ракеты.

Руководство Северного Кипра пока не выступало с официальным выражением протеста Сирийской Арабской Республике. Но не исключено, что инцидентом может воспользоваться в провокационных целях Анкара, которая выражает интересы Северного Кипра на международной арене.

Свою выгоду постарается получить в этом деле и Израиль, для которого принципиальное значение имеет ослабление сирийской системы противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее сообщалось о выполнении израильской боевой авиацией обстрела территории Сирии в том момент, когда в районе Кипра пролетал авиалайнер "Аэрофлота". Самолёт вполне мог оказаться на линии обстрела сирийской ПВО.