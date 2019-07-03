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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Власти Ирака обязали шиитское ополчение войти в состав регулярной армии

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Военнослужащий ВС Ирака с РПГ-7
Военнослужащий ВС Ирака с РПГ-7.
Источник изображения: rg.ru

Отряды, не подчинившиеся приказу, будут объявлены вне закона

Дубай. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер Ирака Адель Абдель Махди издал указ об упразднении шиитских отрядов ополчения и слиянии их с регулярными вооруженными силами страны, сообщили во вторник СМИ страны.

Речь идет о Хашд аль-Шааби или Народных мобилизационных силах - шиитской коалиции добровольческих формирований, созданной в июне 2014 года как народное ополчение для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Указ премьера обязывает все шиитские военизированные отряды, действующие на территории страны, разорвать любые отношения с политическими силами и присоединиться к национальной армии.

Ополченцы отныне должны теперь подчиняться тем же правилам, что и бойцы регулярной армии.

Те же формирования, которые продолжат открыто или тайно действовать под командованием Народных мобилизационных сил, будут считаться вне закона, подчеркнул Махди.

Иракские СМИ отмечают, что данный указ премьера призван лишить влияния поддерживаемые Ираном военизированные формирования в Ираке.

Ранее официальные лица США заявляли, что Иран планируют тайные атаки против целей на Ближнем Востоке через шиитские группы ополчения в Ираке и хуситов в Йемене.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Ирак
Иран
Йемен
Россия
США
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