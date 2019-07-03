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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Ливийские парламентарии просят снять ограничения на поставку оружия армии Хафтара

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Халифа Хафтар
Халифа Хафтар.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Второй заместитель председателя палаты представителей Ливии Ахмед Хума призвал снять ограничения на поставку Ливийской национальной армии оружия, без которого она не может эффективно бороться с террористами в стране.

"Мы хотим повторить призыв, который выдвигает ливийская армия - снять санкции, не допускающие предоставления оружия ливийской армии. Без этого оружия нам будет очень сложно ввести борьбу против бандформирований", - сказал Хума во вторник на межпарламентском форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.

Он отметил, что Ливия сейчас переживает беспрецедентный по своей напряженности период, который является следствием террористической деятельности таких организаций как "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"Идут очень упорные сражения в непосредственной близости от Триполи, столицы страны. У нас наблюдаются такие явления как торговля людьми, незаконная иммиграция, контрабанда наркотиков и оружия", - сказал он.

По словам Хумы, террористические банды в Ливии "получают финансирование из-за рубежа, и тем самым создаются препятствия для деятельности правительства национального согласия".

"Благодаря деятельности маршала Халифы Хафтара (командующий Ливийской национальной армией - ИФ) был освобождён город Бенгази от этих банд, и ливийская армия понесла большие жертвы ради того, чтобы искоренить эти бандитские формирования на территории Ливии, южной части Ливии", - сказал он.

Он также выразил сожаление, что срок действия соглашения о деятельности правительства национального единства закончился год назад, и что оно не продлено до сих пор.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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