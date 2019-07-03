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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Экс-глава ЦНИИ Минобороны отрицает проблемы с производством ракет "Авангард"

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Видеоконференция
Президент РФ Владимир Путин наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ. 26 декабря 2018 года.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Климентьев

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Данные американской разведки о проблемах с производством стратегических ракетных комплексов "Авангард" ошибочны, заявил во вторник "Интерфаксу" российский военный эксперт, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Американский телеканал CNBS со ссылкой на данные доклада разведки США сообщил, что российская промышленность испытывает проблемы с поставками углеволокна для производства ракет "Авангард". По данным американской разведки, Россия сможет произвести не более 60 ракет.

"Проблем нет. Мы давно работаем с углеволокном, уже не один десяток лет", - сказал Дворкин, в прошлом возглавлявший 4-й ЦНИИ Минобороны РФ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны.

Кроме того, Дворкин добавил, что "60 ракет будет достаточно" для России. "Насколько известно, в России не предполагается даже такое развертывание ракет "Авангард", - сказал эксперт. - Пускай они не беспокоятся за нас".

Ранее стало известно, что к концу года на боевое дежурство заступит первый полк со стратегическим ракетным комплексом "Авангард".

По словам Дворкина, в этом полку, как ожидается, будет шесть ракетных комплексов "Авангард".

21 июня командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев подтвердил, что новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард" заступят на боевое дежурство в конце года под Оренбургом.

В Военной академии РВСН заявляли, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

5 июня департамент информации Минобороны РФ сообщили, что РВСН в этом году получат в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

В конце зимы министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
РС-18
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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