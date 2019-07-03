Сербия заинтересовалась российской системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча делегации АО "ГЛОНАСС" и представителей правительства Сербии состоялась в Белграде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В Белграде состоялась рабочая встреча делегации АО "ГЛОНАСС" с министром инноваций и технологического развития правительства республики Сербия и членами кабинета министров. Во встрече с сербской стороны также приняли участие представители Автомобильной ассоциации Сербии (АМСС), Почты Сербии, ряда компаний, занимающихся автоматизацией транспорта" - сказали в пресс-службе.

Целью встречи стала презентация технологий и решений АО "ГЛОНАСС", а также обсуждение перспектив сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития IT- и инновационного сектора Сербии, а также об опыте России в вопросах обеспечения безопасности на транспорте.

"Представители АО "ГЛОНАСС" рассказали об опыте создания, внедрения и эксплуатации российской системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС". Была представлена информация о перспективах развития системы, а также о том, какие услуги на ее основе развивает АО "ГЛОНАСС" в государственном и коммерческом секторе", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что российский опыт мог бы оказаться полезным и при решении задач расширения транспортной безопасности Сербии. Стороны договорились о дальнейших шагах по проработке сотрудничества в данной сфере.

"Нам есть, что рассказать нашим сербским коллегам, и нам был приятен их интерес к тому опыту, который мы получили в процессе эксплуатации "ЭРА-ГЛОНАСС" в России", - заявил заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО "ГЛОНАСС" Илья Аксельрод, слова которого приводит пресс-служба.