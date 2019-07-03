В РФ прокомментировали заявления Анкары о возможной покупке Су-57

В России прокомментировали заявления турецких чиновников о том, что если США решат ввести в отношении Анкары санкции в плане отказа от поставок истребителей F-35, то ВВС Турции закажут истребители у России. Напомним, что речь зашла и возможности покупки Турцией российских истребителей Су-57. Об этом сообщало информагентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Источник изображения: topwar.ru

Информационная служба "Интерфакс" публикует комментарий по этому вопросу от сенатора Владимира Джабарова, который занимает пост заместителя руководителя комитета Совфеда ФС РФ по международным делам.

По словам Джабарова, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается показать Вашингтону, что при желании он может досадить США. Сами заявления о возможной покупке российских истребителей, доносящиеся из Анкары, по мнению российского сенатора, являются эпизодом игры мускулов между США и Турцией. США пытаются продемонстрировать возможности наказать Анкару за закупку С-400 у России, Турция в ответ говорит, что может углубить сотрудничество с РФ в военно-техническом плане.

В дополнение стоит заметить, что новые трения (по крайней мере, в риторике) между США и Турцией возникли после встречи Трампа и Эрдогана в Осаке. При этом встреча выглядела благодушной, и Трамп заявил, что обкладывать Турцию санкциями не будет. Однако из Вашингтона от других политических сил сразу же последовали заявления о том, что Анкара истребители F-35 не получит. Это и вызвало бурную реакцию в Анкаре, где заявили, что с США "сложно договариваться о чём-либо, так как Вашингтон противоречит сам себе".