Войти
03.07.2019
Военное обозрение

В РФ прокомментировали заявления Анкары о возможной покупке Су-57

862
0
0

В России прокомментировали заявления турецких чиновников о том, что если США решат ввести в отношении Анкары санкции в плане отказа от поставок истребителей F-35, то ВВС Турции закажут истребители у России. Напомним, что речь зашла и возможности покупки Турцией российских истребителей Су-57. Об этом сообщало информагентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Источник изображения: topwar.ru

Информационная служба "Интерфакс" публикует комментарий по этому вопросу от сенатора Владимира Джабарова, который занимает пост заместителя руководителя комитета Совфеда ФС РФ по международным делам.

По словам Джабарова, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается показать Вашингтону, что при желании он может досадить США. Сами заявления о возможной покупке российских истребителей, доносящиеся из Анкары, по мнению российского сенатора, являются эпизодом игры мускулов между США и Турцией. США пытаются продемонстрировать возможности наказать Анкару за закупку С-400 у России, Турция в ответ говорит, что может углубить сотрудничество с РФ в военно-техническом плане.

В дополнение стоит заметить, что новые трения (по крайней мере, в риторике) между США и Турцией возникли после встречи Трампа и Эрдогана в Осаке. При этом встреча выглядела благодушной, и Трамп заявил, что обкладывать Турцию санкциями не будет. Однако из Вашингтона от других политических сил сразу же последовали заявления о том, что Анкара истребители F-35 не получит. Это и вызвало бурную реакцию в Анкаре, где заявили, что с США "сложно договариваться о чём-либо, так как Вашингтон противоречит сам себе".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
23.05.2019
Назло США: турецкие военные осваивают С-400
20.05.2019
Назло НАТО: Эрдоган замахнулся на С-500
23.04.2019
Foreign Policy (США): информационную войну в Турции выиграла Россия
22.04.2019
В Турции заявили о готовности покупать российские истребители
03.07.2018
Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.07 21:32
  • 76
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 03.07 21:24
  • 2
Цена Falcon 9 упала
  • 03.07 21:21
  • 5
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 03.07 21:21
  • 2
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
  • 03.07 21:06
  • 2
На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"
  • 03.07 20:35
  • 3
Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"
  • 03.07 19:53
  • 28
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 03.07 19:37
  • 7
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 03.07 18:55
  • 1
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
  • 03.07 18:35
  • 5
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
  • 03.07 18:16
  • 13
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 03.07 18:00
  • 3
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 03.07 17:40
  • 1
Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике
  • 03.07 17:24
  • 4
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 03.07 17:09
  • 0
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.