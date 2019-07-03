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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Astra Linux Special Edition для процессоров "Эльбрус" сертифицирована по требованиям безопасности информации ФСТЭК, ФСБ и Минобороны России

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8-ядерный процессор "Эльбрус-8С"
8-ядерный процессор "Эльбрус-8С".
Источник изображения: https://rostec.ru/

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Операционная система Astra Linux Special Edition, разработанная для вычислительных комплексов с процессорной архитектурой "Эльбрус", успешно прошла сертификацию по требованиям безопасности информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), ФСБ и Минобороны России, сообщила пресс-служба группы компаний Astra Linux.

"Таким образом, завершены работы по созданию доверенной аппаратно-программной платформы в составе операционной системы Astra Linux Special Edition (релиз "Ленинград") и вычислительных комплексов "Эльбрус", которая позволяет обрабатывать любую информацию ограниченного доступа", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день Astra Linux Special Edition - единственная операционная система для процессоров "Эльбрус", прошедшая сертификацию сразу во всех трех системах сертификации госрегуляторов, таких, как ФСТЭК, Минобороны и ФСБ России, что позволяет применять ее в автоматизированных системах в защищенном исполнении.

По информации пресс-службы, в 2018 году Минобороны РФ, Генеральным штабом Вооруженных сил РФ и НПО "РусБИТех" был подписан регламент устранения уязвимостей в операционной системе Astra Linux. Теперь все обновления операционной системы, решающие задачу обеспечения определенного уровня защищенности и информационной безопасности, оперативно доводятся до автоматизированных систем органов военного управления.

В сообщении приводятся слова директора по продукту ГК Astra Linux Романа Мылицына, который сообщил, что в процессе сертификации операционной системы Astra Linux Special Edition (релиз "Ленинград") была подтверждена её полная функциональность и соответствие требованиям безопасности информации к операционным системам на процессорной архитектуре "Эльбрус".

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Россия
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