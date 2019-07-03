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03.07.2019
Российская газета

Ил-112 вновь взлетит в 2020 году

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Источник изображения: rg.ru

Второй полет легкого военно-транспортного самолета Ил-112 запланирован на 2020 год.

- В начале 2020 года. Дату не загадываем, - сообщил ТАСС главный конструктор самолета Сергей Ляшенко.

Ил-112 - первый самолет, построенный с ноля в постсоветской России. Легкий транспортник грузоподъемностью пять тонн заменит в ВКС России устаревший Ан-26. При создании нового самолета использовано множество новых решений - например, цельное крыло. В Ил-112 используются созданные специально для него турбовинтовые двигатели  ТВ7-117СТ с новой системой управления.

Первый полет транспортника состоялся в марте, он признан успешным. При этом известно, что летный прототип 112 получился слишком тяжелым и не соответствует требованиям Минобороны по дальности. Этот недостаток создатели пообещали исправить на серийных машинах, облегчив конструкцию за счет более широкого использования композиционных материалов.

Второй прототип Ил-112 проходит наземные испытания .в ЦАГИ. НА Воронежском авиазаводе началось производство третьего и четвертого самолетов.


Антон Валагин (Воронеж)

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ан-26
Ил-112
ТВ7-117
Компании
ЦАГИ
Проекты
2020-й год
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2 комментария
№1
03.07.2019 06:54
Видимо много переделывали, раз такой интервал
0
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№2
03.07.2019 07:45
Там только раскидать и заново собирать по уму!
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