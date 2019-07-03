Ил-112 вновь взлетит в 2020 году

Второй полет легкого военно-транспортного самолета Ил-112 запланирован на 2020 год.

- В начале 2020 года. Дату не загадываем, - сообщил ТАСС главный конструктор самолета Сергей Ляшенко.

Ил-112 - первый самолет, построенный с ноля в постсоветской России. Легкий транспортник грузоподъемностью пять тонн заменит в ВКС России устаревший Ан-26. При создании нового самолета использовано множество новых решений - например, цельное крыло. В Ил-112 используются созданные специально для него турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ с новой системой управления.

Первый полет транспортника состоялся в марте, он признан успешным. При этом известно, что летный прототип 112 получился слишком тяжелым и не соответствует требованиям Минобороны по дальности. Этот недостаток создатели пообещали исправить на серийных машинах, облегчив конструкцию за счет более широкого использования композиционных материалов.

Второй прототип Ил-112 проходит наземные испытания .в ЦАГИ. НА Воронежском авиазаводе началось производство третьего и четвертого самолетов.

Антон Валагин (Воронеж)