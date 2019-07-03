"Роствертол" отмечает 80-летний юбилей

ЦАМТО, 2 июля. Предприятие "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) отмечает 80-летний юбилей со дня основания. За 80 лет работы завод освоил около 50 типов летательных аппаратов и их модификаций, произвел более 5 тыс. самолетов и вертолетов.

Датой основания "Роствертола" принято считать 1 июля 1939 года, когда постановлением правительства СССР в Рязани был организован завод №168 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР. Во время Великой Отечественной войны предприятие было эвакуировано, а в 1943 году было окончательно переведено в Ростов-на-Дону.

Поначалу завод производил деревянные винты, крылья истребителя МиГ-3, самолетов УТ-2М, двадцатиместные специальные планеры КЦ-20, а перед самым началом Великой Отечественной войны было освоено производство истребителя Ил-16.

В 1949 г. завод перешел на изготовление цельнометаллической машины – планера Як-14. В 1952 г. был освоен выпуск штурмовика Ил-10М, а с 1954 по 1955 год изготавливался турбореактивный штурмовик Ил-40.

С 1956 года на ростовском предприятии начинается производство первого серийного вертолета КБ Миля – Ми-1. В 1959 г. поднялся в небо серийный тяжелый вертолет Ми-6, производство которого продолжалось более 20 лет. По тактико-техническим характеристикам ему не было равных в мире. В те же годы производились вертолеты Ми-10 и Ми-10К, предназначенные для выполнения монтажных работ и транспортировки крупногабаритных грузов.

Особой гордостью ростовских вертолетостроителей является Ми-26 – крупнейший и самый грузоподъемный в мире серийно выпускаемый вертолет. Не меньше славы предприятию принесли и его боевые машины – Ми-24, Ми-35М, Ми-28Н и их модификации доказали свою надежность в десятках стран и тысячах операций.

Проведенные работы по техперевооружению и модернизации позволили предприятию повысить эффективность производства и встретить 80-летний юбилей с обновленной линейкой вертолетной техники – на форуме "Армия-2019" были представлены новейшие модификации ростовских машин: Ми-26Т2В, Ми-28НЭ, Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НМ, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".